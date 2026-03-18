A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), em ação conjunta com a Atividade Delegada da Polícia Militar Ambiental, informa que flagrou dois casos de descarte irregular de resíduos na noite desta terça-feira (17). As ocorrências foram registradas em áreas públicas previamente mapeadas pela Semab e pela Secretaria de Serviços Urbanos como pontos críticos de despejo clandestino de entulho e outros materiais.

Com o objetivo de coibir práticas de descarte irregular e preservar o meio ambiente, o município tem intensificado a fiscalização nesses locais, com ações de monitoramento em horários alternados realizadas por fiscais ambientais e equipes da Polícia Militar Ambiental. Desde o início da operação, foram realizados cerca de 660 acompanhamentos e vistorias em áreas públicas, resultando em aproximadamente 20 notificações a responsáveis por infrações ambientais.

As equipes identificaram redução do descarte irregular em alguns pontos, em razão da presença constante da fiscalização. No entanto, também foi observado o deslocamento desse tipo de prática para outras regiões da cidade, o que reforça a importância da colaboração da população. Os responsáveis estão sujeitos às sanções previstas na legislação ambiental, incluindo multas e demais medidas administrativas.