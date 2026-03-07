Terá de ser refeito

A Prefeitura de Bauru enviou projeto de lei para a Câmara Municipal com alteração de dois artigos da Lei já aprovada que autorizou o Município a contratar R$ 111 milhões com a Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado. A alteração é por conta de exigência da Secretaria do Tesouro Nacional de abertura de conta específica para o empréstimo. Com isso, o processo de captação desse empréstimo sofrerá atraso.

Novo 'toque de caixa'?

O Projeto de Lei tem o carimbo de 'urgente', o que impõe a rápida tramitação no Legislativo, no já consagrado estilo "toque de caixa", e isso pode gerar novo estresse com os vereadores, principalmente os da bancada de situação. Segundo o presidente da Câmara Municipal, Markinho Souza (MDB), o projeto está em análise na Comissão de Justiça e não irá para votação na sessão desta segunda-feira.

Temores financeiros

Por outro lado, esse empréstimo de R$ 111 milhões ainda suscita muitas preocupações entre pessoas que acompanham e analisam a situação das finanças da prefeitura. Principalmente porque o município está com pouca capacidade de pagamento, situado no nível C, o mais baixo. O governo pode ter dificuldade para assinar o contrato. E também é preciso deixar mais claro onde esse dinheiro será aplicado, de fato.