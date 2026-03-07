Terá de ser refeito
A Prefeitura de Bauru enviou projeto de lei para a Câmara Municipal com alteração de dois artigos da Lei já aprovada que autorizou o Município a contratar R$ 111 milhões com a Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado. A alteração é por conta de exigência da Secretaria do Tesouro Nacional de abertura de conta específica para o empréstimo. Com isso, o processo de captação desse empréstimo sofrerá atraso.
Novo 'toque de caixa'?
O Projeto de Lei tem o carimbo de 'urgente', o que impõe a rápida tramitação no Legislativo, no já consagrado estilo "toque de caixa", e isso pode gerar novo estresse com os vereadores, principalmente os da bancada de situação. Segundo o presidente da Câmara Municipal, Markinho Souza (MDB), o projeto está em análise na Comissão de Justiça e não irá para votação na sessão desta segunda-feira.
Temores financeiros
Por outro lado, esse empréstimo de R$ 111 milhões ainda suscita muitas preocupações entre pessoas que acompanham e analisam a situação das finanças da prefeitura. Principalmente porque o município está com pouca capacidade de pagamento, situado no nível C, o mais baixo. O governo pode ter dificuldade para assinar o contrato. E também é preciso deixar mais claro onde esse dinheiro será aplicado, de fato.
Pré-candidato a prefeito
Bauru tem um novo pré-candidato a prefeito em 2028. Trata-se do ex-vereador Coronel Meira (Novo), que fez a revelação nesta sexta (6), durante o programa Café com Política, em debate com os jornalistas Ricardo Bizarra, João Jabbour e Reinaldo Cafeo. Meira já conversa com setores importantes da política local para viabilizar um plano mais amplo para Bauru, que vai muito além de nomes, segundo ele.
Fala com Junior Rodrigues
Mas a eleição de 2028 começa no pleito deste ano. Meira diz que não será candidato a deputado, deve apoiar para federal seu amigo e correligionário Eduardo Borgo (Novo) e para estadual conversa com o vereador e pré-candidato à Assembleia Legislativa Junior Rodrigues. Rodrigo Mandaliti, presidente do MDB, também faz parte das interlocuções de Meira e Junior.
Chiara Ranieri e Meira
Durante o programa, entre vários políticos que estavam acompanhando a discussão e enviaram mensagens, a ex-vereadora e pré-candidata a deputada estadual Chiara Ranieri (União) enviou sua saudação a Meira, que foi seu vice na chapa para prefeito em 2024. Foi antes de Meira dizer que conversa e deve apoiar Junior Rodrigues neste ano...
Inquérito arquivado
A Procuradoria-Geral de Justiça arquivou inquérito policial instaurado para apurar eventual crime de responsabilidade por parte da prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), no caso da denúncia envolvendo supostos desvios de bens sob guarda do Fundo Social do município, feita em 2025 pela ex-aliada do governo Damaris Pavan. A homologação do arquivamento ocorreu no último dia 13 de fevereiro. Leia matéria completa neste link - Arquivado inquérito que apurava denúncia contra Suéllen Rosim