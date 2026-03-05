No final da manhã desta quarta-feira (4), durante acompanhamento, uma motocicleta e uma viatura da Polícia Militar (PM) caíram em um buraco aberto para execução de obras em uma rua de terra no Jardim Ivone, em Bauru. O motociclista abandonou o veículo e o celular e fugiu a pé. Os dois policiais sofreram ferimentos e permaneceram internados em observação.

De acordo com o registro policial, o fato ocorreu por volta das 11h25. Os policiais militares contaram que o condutor da moto desrespeitou ordem de parada e que iniciaram o acompanhamento com a viatura quando, em um local sem qualquer sinalização, caíram em um buraco aberto por uma construtora para a realização de obras de terraplanagem e implantação de tubulação.

Um dos PMs sofreu um corte na cabeça e o outro foi socorrido com dores no corpo. Eles foram levados ao Pronto-Socorro Central (PSC) e ficaram em observação. A Polícia Científica foi acionada para perícia e uma equipe da PM foi até a casa do proprietário da moto, mas ele não foi localizado. O veículo e o celular foram apreendidos e o caso será investigado pela Polícia Civil.