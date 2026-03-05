Um homem suspeito de manter um aposentado de 78 anos refém durante roubo a residência ocorrido em Bauru na manhã desta quinta-feira (5) morreu, horas depois, em confronto com a Polícia Militar (PM) na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. Ele não havia sido identificado até a publicação desta reportagem. Outros dois suspeitos de participação no crime foram presos e os objetos roubados da vítima foram recuperados.

De acordo com o registro policial, o idoso contou que saía para trabalhar, por volta das 6h50, quando foi surpreendido na garagem de casa, no bairro Quinta da Bela Olinda, por quatro homens encapuzados, dois deles armados com revólveres. O grupo passou a exigir dinheiro, mas como o morador não tinha valores no imóvel, foi levado para um dos quartos e amarrado com fita.

Os assaltantes fugiram no carro da vítima - um Prisma branco - levando dois televisores de 32 polegadas, relógios de pulso, celular, garrafas de bebidas, roupas, tênis, ferramentas e uma carteira com documentos. Quando o aposentado ouviu o barulho do veículo, conseguiu se livrar das amarras e saiu por uma janela, pedindo ajuda a um vizinho, que acionou a Polícia Militar (PM).