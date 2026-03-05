A pochete presa à cintura, item cada vez mais associado à venda de drogas em ruas escuras de bairros periféricos de Bauru, chamou a atenção da Polícia Militar (PM), que prendeu um traficante no Núcleo Octávio Rasi, durante patrulhamento nesta quarta-feira (4). O indiciado ainda tentou fugir da PM, abrigando-se na área comum do condomínio, mas isso só facilitou que a equipe localizasse mais drogas.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), os policiais militares avistaram o suspeito na rua Engenheiro Miguel Melhado Campos e tiveram acesso liberado para o interior do residencial, onde fizeram a captura dele. Questionado sobre a fuga, ele confessou aos policiais militares que estava vendendo drogas.

O homem afirmou que elas eram fornecidas a ele por uma mulher ruiva de moto. Em sua pochete, estavam porções de maconha embaladas para venda e R$ 796 em dinheiro, que supostamente ele havia faturado naquela noite.