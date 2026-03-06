A aparição de uma onça-parda na noite desta quinta-feira (5), possivelmente em busca de comida, assustou moradores e cancelou o treino de corrida de diversos corredores de rua em frente ao condomínio Alphaville, situado nas proximidades da margem da rodovia Bauru-Ipaussu (SP-225), na Zona Sul de Bauru. O local fica próximo ao território e ao habitat natural do felino, que costuma caçar durante a noite. Uma das principais presas que vivem naquela região é a capivara.

O vídeo foi gravado pelo Instagram @vidadekath, da equipe Superatis, e a cena foi levada com humor por alguns deles, que chegaram a dizer que seria um estímulo para 'baixar o pace', ou seja, melhorar a velocidade no treino para fugir do animal. Outros, porém, ficaram preocupados com um possível ataque, que não ocorreu.

Uma das corredoras que foi até o local para treinar foi a nutricionista Andressa Ladeia, de 28 anos, da equipe Steve Maicon Assessoria Esportiva. Segundo ela, ao chegar, se deparou com outros atletas amadores entrando nos carros e deixando o local às pressas. Ao se informar sobre o motivo da movimentação, soube da presença da onça e também foi embora.