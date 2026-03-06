A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) arquivou inquérito policial instaurado para apurar eventual crime de responsabilidade por parte da prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), no caso da denúncia envolvendo supostos desvios de bens sob guarda do Fundo Social do município, feita em 2025 pela ex-aliada do governo Damaris Pavan. A homologação do arquivamento ocorreu no último dia 13 de fevereiro. Uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) aberta pela Câmara Municipal e outro inquérito policial, este conduzido pela Polícia Civil de Bauru, ambos relacionados ao caso, já haviam sido arquivados.

A ex-secretária da chefe do Executivo e ex-assessora administrativa do Fundo Social de Bauru registrou um boletim de ocorrência (BO) no ano passado, após ser demitida do último cargo em comissão, afirmando que eletrodomésticos e cestas básicas doados à entidade haviam sido direcionados, em 2022, para uma igreja sob comando da então presidente do Fundo, Lúcia Rosim, mãe da prefeita. Na ocasião da denúncia, Suéllen chegou na registrar um BO de calúnia contra Damaris.

De acordo com o relatório da PGJ que determinou o arquivamento do inquérito após oitivas e vistorias, "malgrado as diligências realizadas, não foi possível confirmar a existência de conduta potencialmente criminosa por parte da prefeita do Município de Bauru Suéllen Silva Rosim". "Prestaram depoimentos diversos servidores públicos que negaram conhecimento sobre o fato noticiado e qualquer ilegalidade nas doações do Fundo Social de Solidariedade", ressaltou.