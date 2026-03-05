O governador em exercício de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), vice de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que está na Alemanha, e a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), assinaram nesta quinta-feira (5) o convênio para a cidade receber o primeiro Centro de Referência e Apoio para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Centro TEA Paulista) do Interior do Estado. A formalização ocorreu na sede do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), na quadra 7 da rua Severino Lins, na Vila Aviação.

A partir de maio, o IFSP passará a funcionar em um novo prédio, na avenida Nações Norte, e o imóvel atual passará a abrigar a unidade do Centro TEA Paulista.

Felicio Ramuth visitou as instalações do futuro centro em Bauru acompanhado pelo secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa. Também participaram da agenda, além da chefe do Executivo municipal, secretários da prefeitura e vereadores de Bauru.