O governador em exercício de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), vice de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que está na Alemanha, e a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), assinaram nesta quinta-feira (5) o convênio para a cidade receber o primeiro Centro de Referência e Apoio para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Centro TEA Paulista) do Interior do Estado. A formalização ocorreu na sede do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), na quadra 7 da rua Severino Lins, na Vila Aviação.
A partir de maio, o IFSP passará a funcionar em um novo prédio, na avenida Nações Norte, e o imóvel atual passará a abrigar a unidade do Centro TEA Paulista.
Felicio Ramuth visitou as instalações do futuro centro em Bauru acompanhado pelo secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa. Também participaram da agenda, além da chefe do Executivo municipal, secretários da prefeitura e vereadores de Bauru.
A escolha de Bauru é considerada estratégica pelo governo estadual, segundo Ramuth, principalmente pela localização geográfica do município, que pode facilitar o atendimento a famílias de diferentes cidades da região. A nova unidade tem como objetivo reduzir deslocamentos e ampliar o acesso regional a serviços especializados voltados a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares.
“Estamos cumprindo o compromisso do governador Tarcísio de Freitas, garantindo que o atendimento especializado esteja cada vez mais próximo das famílias. A parceria com a Prefeitura de Bauru é fundamental, pois viabiliza a implantação do equipamento com mais agilidade e responsabilidade, fortalecendo a rede regional de apoio às pessoas com TEA”, afirmou o secretário Marcos da Costa.
Segundo Ramuth, o investimento do Governo de São Paulo será de cerca de R$ 6 milhões por ano. Após a assinatura do convênio, será lançado um edital de chamamento público para que Organizações da Sociedade Civil (OSCs) se credenciem para gerir o Centro TEA Paulista em Bauru. O contrato terá prazo inicial de dois anos, com possibilidade de renovações.
Estrutura
A unidade deverá oferecer estrutura para atendimentos individualizados e terapêuticos coletivos, formação de profissionais, reuniões com famílias, teleatendimentos e a realização de eventos técnicos e institucionais.
O imóvel localizado na rua Severino Lins, 7-10, possui área construída de 1.491 metros quadrados, distribuída em três pavimentos. O espaço conta com banheiros acessíveis em todos os andares, elevador com anunciador de voz e botões em braile, além de oferta de transporte público acessível no entorno.