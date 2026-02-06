Queda de braço

Está suspenso o quinto edital da concessão do esgoto e drenagem da Prefeitura de Bauru. A Sabesp obteve, na noite desta quinta-feira (5), concessão de liminar em mandado de segurança impetrado contra a entrega dos envelopes do contrato bilionário, o que seria realizado até às 9 horas desta sexta-feira (6). É a segunda medida judicial da companhia de saneamento contra o edital. A outra ação está pendente de julgamento. Saiba mais acessando este link - https://sampi.net.br/bauru/noticias/2959672/politica/2026/02/justica-suspende-novamente-edital-da-concessao-do-esgoto-em-bauru

Assenag na Câmara

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos (Assenag) de Bauru, representando o Grupo Pró-Bauru, que congrega 11 entidades representativas da sociedade civil, está convidando lideranças empresariais, religiosas, de bairro e a sociedade como um todo para ocupar a galeria da Câmara Municipal, na segunda-feira (9), às 13h, para acompanhar o pronunciamento da entidade na Tribuna Livre. Ela vai falar sobre a Parceria Público-Privada (PPP) da gestão de resíduos sólidos, conhecida como PPP do Lixo.

Inconsistências

Na oportunidade, a Assenag vai apontar o que considera inconsistências do projeto já aprovado no Legislativo Municipal, bem como as preocupações das entidades no tocante ao modelo a ser adotado, valores envolvidos e o futuro da Emdurb. O tempo de pronunciamento será 10 minutos.