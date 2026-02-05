Está suspenso o quinto edital da concessão do esgoto e drenagem da Prefeitura de Bauru. A Sabesp obteve, na noite desta quinta-feira (5), concessão de liminar em mandado de segurança impetrado contra a entrega dos envelopes do contrato bilionário, o que seria realizado até às 9 horas desta sexta-feira (6). É a segunda medida judicial da companhia de saneamento contra o edital. A outra ação está pendente de julgamento.

A liminar de suspensão dos atos da concessão do esgoto foi determinada pela juíza da Vara da Fazenda Pública de Bauru, Ana Lúcia Graça Lima Aiello. No mandado de segurança - que discute direito líquido e certo - a Sabesp/Equatorial apontou que o Município descumpriu itens da última decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que obrigou a publicação da quinta versão do edital.

Entre os itens, jurídicos e técnicos, a juíza reconhece argumentos da Sabesp. Entre eles, de que o edital estabelece julgamento presencial para regras fechadas, proíbe a apresentação de atestados de comprovação de capacidade técnica futuros, de subcontratações, e exige liquidez da empresa interessada com índice sem justificativa legal.