O vereador de Bauru Junior Lokador (Podemos) entrou na moda da trend "Viro, Vira, Virou", do Grupo Triii, e fez uma versão irônica mostrando a realidade de ruas sem asfalto na cidade. Detalhe: a voz na música, no vídeo (abaixo), é dele mesmo.

A forma inusitada e divertida da atuação do parlamentar faz o vídeo viralizar. De acordo com o vereador, “Bauru nunca teve tanto dinheiro em caixa para investir em áreas essenciais como saúde e pavimentação de 2020 a 2024. Mesmo assim, o governo preferiu recapear ruas que já estavam em boas condições, enquanto bairros inteiros seguem há anos convivendo com barro, poeira e abandono”, criticou.

Lokadora também questiona o endividamento da cidade e ressaltou que já fez mais de 100 pedidos de pavimentação para ruas em situação precária “além de diversas cobranças por manutenção em UBS. Infelizmente, as prioridades escolhidas foram outras”, desabafa.