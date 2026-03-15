15 de março de 2026
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DESCONTRAÇÃO SÉRIA

Vereador de Bauru faz música e rola na lama para denunciar; VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução redes sociais
Vereador se joga na lama durante vídeo irônico
Vereador se joga na lama durante vídeo irônico

O vereador de Bauru Junior Lokador (Podemos) entrou na moda da trend "Viro, Vira, Virou", do Grupo Triii, e fez uma versão irônica mostrando a realidade de ruas sem asfalto na cidade. Detalhe: a voz na música, no vídeo (abaixo), é dele mesmo.

A forma inusitada e divertida da atuação do parlamentar faz o vídeo viralizar. De acordo com o vereador, “Bauru nunca teve tanto dinheiro em caixa para investir em áreas essenciais como saúde e pavimentação de 2020 a 2024. Mesmo assim, o governo preferiu recapear ruas que já estavam em boas condições, enquanto bairros inteiros seguem há anos convivendo com barro, poeira e abandono”, criticou.

Lokadora também questiona o endividamento da cidade e ressaltou que  já fez mais de 100 pedidos de pavimentação para ruas em situação precária “além de diversas cobranças por manutenção em UBS. Infelizmente, as prioridades escolhidas foram outras”, desabafa.

Sobre o vídeo, o vereador conclui: “A dança e a ironia do vídeo são apenas uma forma de chamar atenção para um problema sério que é o descaso com quem mais precisa”.

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