A prefeita Suéllen Rosim (PSD) não incluiu nos projetos de lei enviados recentemente ao Poder Legislativo regras específicas, conhecidas como instrumentos urbanísticos, que permitam investimentos de porte para empreendimentos na região do Centro de Bauru e seu entorno. De outro lado, o Palácio das Cerejeiras abriu restrições hoje impostas pela lei de zoneamento para permissão de uso misto de todos os tipos de comércio, serviços e, até, indústrias não poluentes de pequeno impacto, mesmo no Calçadão. Mas o que mais chama atenção nos processos enviados à Câmara e discutidos no núcleo do comando principal do governo são ações audaciosas para futuros investimentos, mesmo de médio prazo, como a concessão da Estação Ferroviária e, sobretudo, a construção da avenida Água do Sobrado com a atração de investidores privados.

Leitura atentada dos projetos de lei (PLs) das regras urbanísticas gerais (PD) e suas aplicações específicas (LPUOS) identifica o que o núcleo do governo vem apontando como "plano de investimentos" para este segundo mandato. O principal interlocutor tem sido o secretário de Governo Renato Purini. Do plano citado como prioritário até aqui, tem como "sonho ousado" a vontade de comercialização condicionada de áreas nobres no entorno do Aeroporto Urbano - revelada com exclusividade no mês passado pela reportagem. A área com pelo menos 128 mil metros quadrados mais cara da cidade tem decisão em segunda instância favorável à Prefeitura.

Ocorre que o levantamento da proposta informada pelo secretário de Governo, Renato Purini, tem um adendo, singular. Ele argumenta que a discussão da proposta de atrair a iniciativa privada para grandes projetos tem de estar vinculada a obrigações contratuais para "execução de obras". Ou seja, o interesse é aplicar o bordão "a cidade tem pressa" sem passar pela demora de entrada de dinheiro no caixa - para depois a máquina pública fazer licitações para as obras.