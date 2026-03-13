O Consórcio Luz do Brasil, formado pelas empresas Zopone Engenharia e Comércio Ltda (empresa líder), Sum-Ip Serviços de Infraestrutura Ltda, G.C.E. S/A e RH Engenharia Ltda, foi homologado pela Prefeitura de Bauru como vencedor da licitação para a gestão do parque de iluminação pública do município, a chamada PPP da Iluminação. A publicação da homologação foi feita no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (12). O contrato deverá ser assinado nas próximas semanas e o serviço, logo depois.

O resultado coloca fim a um processo que durava anos. A PPP começou a ser gestada durante o governo Gazzetta (2017-2020), mas acabou empacando porque não foram cumpridas formalidades legais. Em 2022, a Justiça retirou o município do polo passivo de uma ação e abriu caminho para que a PPP fosse retomada. O valor que a Prefeitura repassará mensalmente ao consórcio será de até R$ 1.554.230,01. O grupo gerenciará o parque de iluminação pública pelos próximos 25 anos, prorrogáveis por mais 10.

No primeiro ano de serviço, o consórcio deverá modernizar toda a iluminação pública de Bauru, com substituição das lâmpadas atuais por luminárias de LED, além de adequações nos braços e luminárias, seguindo critérios técnicos de luminosidade mínima. A ampliação da rede de iluminação pública do município também será de responsabilidade do consórcio.