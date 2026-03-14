A icônica banda Capital Inicial chegará a Bauru no dia 25 de setembro, a partir das 20h, com a turnê "Música Urbana", espetáculo que celebra a história e grandes sucessos do grupo de rock nacional que marcaram gerações. O show será no Garden Eventos e os ingressos já podem ser adquiridos pelo site https://oticket.com.br ou no Flipper Lanches. Informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 99883-5545.

"Prepare-se para uma noite eletrizante, com clássicos que atravessaram décadas e continuam embalando fãs por todo o Brasil. Um show intenso, cheio de energia e daqueles que fazem o público cantar do início ao fim", ressalta a BR Eventos, organizadora do show, em postagem no Facebook.

"De 'Primeiros Erros' a 'Natasha', a energia do Garden Eventos será tomada pelos hinos que atravessaram décadas e continuam movendo multidões por todo o país. É a oportunidade perfeita para reviver os clássicos da música urbana e sentir de perto a atitude que faz do rock brasileiro algo eterno e inesquecível".