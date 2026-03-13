Pederneiras - Um funcionário de uma empresa de Internet foi flagrado na manhã desta sexta-feira (13), em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), com cabos furtados de uma empresa concorrente. Após diligências, o receptador foi localizado e contou que esta seria a terceira vez que compraria o material do suspeito. Os dois foram presos em flagrante. O valor do prejuízo foi estimado em cerca de R$ 6,6 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), fiscal de rede da empresa proprietária dos cabos em vistoria na região do Parque Marajoara avistou o funcionário com o carro de uma empresa concorrente cortando a fiação de cobre, apoiado a uma escada no poste. Ao se aproximar, viu que, no interior do veículo, havia mais cabos já retirados do local.

Segundo o registro policial, o fiscal questionou o suspeito, que respondeu que estava retirando "rede sem uso". A Polícia Militar (PM) foi acionada e o funcionário foi detido. Após diligências, um homem apontado como comprador do material também foi localizado pela PM e admitiu que revenderia os cabos por valor superior ao que havia pago.