Inevitável

No Café com Política da última sexta-feira (23), foi dito que nunca uma denúncia ficou esclarecida com tanta rapidez como neste caso da venda irregular de sucata da Emdurb. E o relatório da Sindicância aberta na empresa pública está aí para provar. A Corregedoria da Emdurb recomenda as demissões da presidente, Gislaine Magrini, e dos diretores Bruno Primo (administrativo-financeiro) e Levi Momesso (Limpeza Pública). Veja a notícia neste link – https://sampi.net.br/bauru/noticias/2957845/politica/2026/01/corregedoria-sugere-demissao-da-presidente-e-diretores-da-emdurb

Em análise

Como a decisão de acatar ou não as sugestões da Corregedoria cabem à prefeita Suéllen Rosim (PSD), a prefeitura emitiu nota nesta quarta (28), no final da tarde, informando que o relatório será analisado para posterior decisão. Eis um problema que certamente põe qualquer governante em situação no mínimo incômoda, ainda mais por se tratar de uma aliada de primeira hora (Gislaine Magrini).

Jurandir Posca

Em meio a esse barulho todo, surgem nos bastidores rumores de que o atual secretário do Desenvolvimento Econômico (Sedecon), Jurandir Posca, poderia assumir a presidência da Emdurb, por seu perfil empreendedor, que tem sido bem avaliado pelo governo. A pessoas mais próximas, Posca diz que não gostaria de mudar de pasta neste momento. Mas...