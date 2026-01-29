Inevitável
No Café com Política da última sexta-feira (23), foi dito que nunca uma denúncia ficou esclarecida com tanta rapidez como neste caso da venda irregular de sucata da Emdurb. E o relatório da Sindicância aberta na empresa pública está aí para provar. A Corregedoria da Emdurb recomenda as demissões da presidente, Gislaine Magrini, e dos diretores Bruno Primo (administrativo-financeiro) e Levi Momesso (Limpeza Pública). Veja a notícia neste link – https://sampi.net.br/bauru/noticias/2957845/politica/2026/01/corregedoria-sugere-demissao-da-presidente-e-diretores-da-emdurb
Em análise
Como a decisão de acatar ou não as sugestões da Corregedoria cabem à prefeita Suéllen Rosim (PSD), a prefeitura emitiu nota nesta quarta (28), no final da tarde, informando que o relatório será analisado para posterior decisão. Eis um problema que certamente põe qualquer governante em situação no mínimo incômoda, ainda mais por se tratar de uma aliada de primeira hora (Gislaine Magrini).
Jurandir Posca
Em meio a esse barulho todo, surgem nos bastidores rumores de que o atual secretário do Desenvolvimento Econômico (Sedecon), Jurandir Posca, poderia assumir a presidência da Emdurb, por seu perfil empreendedor, que tem sido bem avaliado pelo governo. A pessoas mais próximas, Posca diz que não gostaria de mudar de pasta neste momento. Mas...
Reveladora
Nesta quarta-feira (28), em mais uma reunião da CEI da Sucata, os vereadores seguiram desfiando o novelo dos fatos que indignam os bauruenses — a venda irregular de bens inservíveis da Emdurb. O depoimento do proprietário da Sucata Tuim, Wagner Cardoso, trouxe uma declaração que chamou atenção: um pagamento em espécie (dinheiro vivo) teria sido feito por sua filha a um funcionário da Emdurb, informação que até então não estava nos autos.
Nova convocação
O vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante) pediu esclarecimento sobre esse repasse, observando a necessidade legal de documentação e prestação de contas. A resposta abriu nova franja na investigação e levou a CEI a formalizar a convocação da filha do dono do ferro-velho, responsável pelos pagamentos realizados pela empresa Sucatas Tuim, para participar das próximas oitivas.
Na loja de móveis
Como se uma nova revelação não bastasse, a motorista da Emdurb, Melania Collis, que atende ao setor da presidência da Emdurb, afirmou, após pergunta de Márcio Teixeira (PL), que esteve com a presidente Gislaine Magrini na Caema, loja em que foram comprados móveis com parte do dinheiro da venda das telhas do Terminal Rodoviário.
Beto com Pereira 1
O deputado federal e presidente nacional do partido Republicanos, Marcos Pereira, e o vereador Beto Móveis (Republicanos) vão inaugurar um escritório político em Bauru nesta quinta-feira (29), às 9h, no Mary Dota. Fica na rua Tenente da Costa Valle, 1-05. Beto Móveis é pré-candidato a deputado estadual e na ocasião será feito o lançamento de sua pré-candidatura.
Beto com Pereira 2
Segundo o vereador, a inauguração representa um novo momento em sua trajetória política. “Este espaço é do povo. É aqui que vamos ouvir, dialogar e trabalhar ainda mais por Bauru e pelo Interior paulista. A presença do deputado Marcos Pereira reforça a seriedade e a força desse projeto”, destacou Beto Móveis. O evento é aberto ao público e reunirá lideranças políticas, como o prefeito de Agudos, Rafael Lima, apoiadores e imprensa.
Estela com Marina 1
Ontem falamos na coluna que Estela Almagro (PT) não estaria na reunião da CEI porque teria um encontro com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em Brasília. Mas não dissemos o motivo. Então, lá vai: Estela conversou Marina sobre a área de preservação ambiental da Colônia de Aimorés, onde fica o Hospital Lauro de Souza Lima, em Bauru.
Estela com Marina 2
Referência no tratamento das doenças de pele, o hospital colônia possui uma área verde de grande extensão, espaço consumido por um incêndio, recentemente. “Ainda sob investigação, o incêndio que devastou grande parte da área de preservação ambiental é pauta das tratativas com o Ministério do Meio Ambiente para o debate sobre a recuperação ambiental da área para efetivação de empreendimentos sustentáveis”, disse a vereadora. Ela esteve no Ministério com os representantes do Morhan, entidade sem fins lucrativos fundada em 1981, focada na luta contra a hanseníase, combate ao estigma e garantia de direitos humanos para pacientes e familiares.