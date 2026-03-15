Um acidente de trânsito envolvendo um Ford Focus e duas viaturas da Polícia Militar foi registrado na noite de sexta-feira (14), na rua Antônio dos Reis, na lateral da Central de Polícia Judiciária (CPJ), em Bauru, na Vila Cardia, próximo ao Cemitério da Saudade.

De acordo com o registro da ocorrência, policiais militares que atuavam em uma das viatura atingidas relataram que as equipes estavam estacionadas na lateral da unidade policial para o desembarque de presos relacionados a uma ocorrência. As viaturas estavam posicionadas em ângulo no momento em que foram atingidas pelo carro.

Segundo as informações, a condutora do automóvel perdeu o controle da direção ao sair de um bar nas proximidades e acabou colidindo lateralmente contra as duas viaturas estacionadas. Com o impacto, os veículos oficiais sofreram danos no paralama e parachoque. Já o Ford Focus teve a frente, lateral e porta do passageiro destruídos.