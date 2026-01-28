A Corregedoria da Emdurb concluiu a Sindicância aberta para apurar as irregularidades na venda de materiais inservíveis da empresa e no relatório final opina pela demissão da presidente Gislaine Magrini e dos diretores Bruno Primo (administrativo-financeiro) e Levi Momesso (de Limpeza Pública). Agora, caberá à prefeita Suéllen Rosim (PSD) a decisão de seguir ou não as recomendações da Corregedoria. É ela quem tem a palavra final.
Para a Corregedoria, houve falta grave na venda sem os procedimentos administrativos formais das telhas e luminárias que restaram após um vendaval que destelhou o Terminal Rodoviário de Bauru.
A Corregedoria também recomenda a abertura de Processo Administrativo em relação aos gerente de Limpeza, Wagner Rodrigues, e ao fiscal de Transporte Luiz Adriano Carvalho, esses funcionários de carreira.
A Prefeitura de Bauru informa que já recebeu o relatório da Corregedoria. "O documento está em análise e, após a devida avaliação, a Administração Municipal tomará as decisões cabíveis", relata a assessoria de imprensa.
Caso virou CEI na Câmara
Em 15 de dezembro de 2025, o plenário da Casa de Leis aprovou a instauração da Comissão Especial de Inquérito (CEI) a fim de apurar uso indevido e desvio de finalidade dos recursos financeiros obtidos pela comercialização de materiais descartados pela gestão da Emdurb, especialmente aqueles resultantes dos danos causados no Terminal Rodoviário “Dirço Durval dos Santos” por um vendaval do dia 22 de setembro de 2025.
A comissão é presidida pelo vereador Marcelo Afonso (PSD), tem Sandro Bussola (MDB) como relator e também conta com a participação dos parlamentares Julio Cesar (PP), Edson Miguel (Republicanos), Arnaldinho Ribeiro (Avante), Estela Almagro (PT) e Márcio Teixeira (PL).
O colegiado tem 90 dias (prorrogável por mais 30 dias) para analisar e concluir as apurações. Os prazos transcorrem normalmente durante o período de recesso parlamentar, que termina em 2 de fevereiro de 2026.
Nesta quarta-feira (28), houve depoimentos. Confira no link a seguir - https://sampi.net.br/bauru/noticias/2957769/politica/2026/01/reuniao-da-cei-da-sucata-desta-quarta-traz-novas-revelacoes