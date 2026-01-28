A Corregedoria da Emdurb concluiu a Sindicância aberta para apurar as irregularidades na venda de materiais inservíveis da empresa e no relatório final opina pela demissão da presidente Gislaine Magrini e dos diretores Bruno Primo (administrativo-financeiro) e Levi Momesso (de Limpeza Pública). Agora, caberá à prefeita Suéllen Rosim (PSD) a decisão de seguir ou não as recomendações da Corregedoria. É ela quem tem a palavra final.

Para a Corregedoria, houve falta grave na venda sem os procedimentos administrativos formais das telhas e luminárias que restaram após um vendaval que destelhou o Terminal Rodoviário de Bauru.

A Corregedoria também recomenda a abertura de Processo Administrativo em relação aos gerente de Limpeza, Wagner Rodrigues, e ao fiscal de Transporte Luiz Adriano Carvalho, esses funcionários de carreira.