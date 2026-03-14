O cenário político tornou-se ainda mais tenso após denúncias feitas por Azarias contra o juiz Dr. José Pedro de Castro, da Comarca de Agudos, relacionadas a irregularidades envolvendo bens da família Carneiro. O conflito institucional se intensificou quando o então prefeito de Bauru, Álvaro de Sá, encaminhou ao Congresso uma representação solicitando oficialmente a criação da Comarca local. Em meio às disputas políticas, Azarias chegou a registrar em ata, em 1910, um protesto formal contra agressões que atribuía ao juiz de Agudos. Meses depois, no entanto, o conflito teria um desfecho trágico.

No dia 19 de outubro de 1910, Azarias Leite foi assassinado nas proximidades do Rio Bauru. O local exato do fato diverge entre os memorialistas da cidade. Alguns apontam que o crime ocorreu na área que posteriormente ficou conhecida como Baixada do Silvino. Outros afirmam que foi logo após a ponte sobre o Rio Bauru, onde hoje fica o quarteirão 1 da rua Araújo Leite. O autor do crime, Joaquim Honorato, foi preso no dia 25 de outubro e confessou que o assassinato havia sido encomendado meses antes pelo juiz da Comarca de Agudos, preocupado com a possível transferência da sede do Judiciário para Bauru.

A morte de Azarias Leite provocou grande repercussão em todo o país e gerou forte comoção entre os moradores da cidade e da região. Paradoxalmente, o assassinato acabou acelerando o processo político que ele próprio defendia. Poucas semanas após o crime, foi oficializada a criação da Comarca de Bauru, em dezembro de 1910. O funcionamento efetivo ocorreu em março de 1911, sob a condução do primeiro juiz da cidade, Rodrigo Romeiro.