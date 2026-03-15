A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk anunciou uma parceria com entes públicos que vai envolver a oferta do Wegovy (medicamento para perda de peso do laboratório que tem a semaglutida como princípio ativo) em alguns serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). O fornecimento da caneta emagrecedora fará parte de um projeto de implementação de protocolo de cuidado para obesidade que busca gerar dados sobre seu impacto na rede pública.

Três instituições dos três níveis da esfera pública serão contempladas pelo programa. Até o momento, a parceria já foi firmada com o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE), no Centro do Rio de Janeiro, e com o Grupo Hospitalar Conceição, que é federal, no Rio Grande do Sul. Um terceiro local, que seja municipal, ainda será definido.

A iniciativa no Brasil faz parte de um programa global de acesso equitativo lançado pela Novo Nordisk com o governo da Dinamarca ontem, Dia Mundial da Obesidade. Além da ação no SUS, haverá projetos no país europeu e em algumas ilhas do Pacífico. O objetivo é contribuir com evidências clínicas, econômicas e sociais para apoiar futuras decisões em saúde pública a partir de uma abordagem multidisciplinar e sustentável.