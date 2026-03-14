15 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
R$ 6,7 MILHÕES

DAE contrata empresa para desassorear lagoa do Batalha em Bauru

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Lagoa de captação de água do Rio Batalha
Lagoa de captação de água do Rio Batalha

Depois de longos anos de espera, finalmente o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru iniciará o desassoreamento da lagoa de captação do Rio Batalha. Um “combo” de ações foi publicado no Diário Oficial deste sábado (14). Por meio de dispensa de licitação, o DAE contratou a empresa Allonda Ambiental Ltda, de Barueri, para realizar o desassoreamento, pelo valor total de R$ 6,7 milhões. O detalhamento dos serviços ainda não foi divulgado pelo Departamento.

A retirada dos sedimentos acumulados no fundo da lagoa é aguardada há muito tempo, pois elevará a capacidade de reservação de água no local. Embora o nível da represa no ponto de captação seja de 3,20 metros em condições ideais, a profundidade média atual é de 1,20 metro devido ao acúmulo de sedimentos. A última estiagem, entre o fim de agosto e o início de outubro, atingiu cerca de 100 mil moradores de Bauru.

O DAE também adquiriu uma escavadeira hidráulica anfíbia para atividades de limpeza, desassoreamento e manejo da lagoa de captação, do canal principal do Rio Batalha e de seus afluentes. A medida é considerada essencial para evitar que a lagoa volte a sofrer com o assoreamento. O valor do equipamento foi de R$ 2 milhões. 

Já a empresa Hidrosan Engenharia S/S Ltda, de São Carlos, será responsável pela elaboração de diagnóstico e prognóstico para a melhoria da qualidade da água tratada e distribuída no setor da Estação de Tratamento de Água do Rio Batalha. A contratação foi feita por inexigibilidade de licitação, pelo valor de R$ 714 mil.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários