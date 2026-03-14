Depois de longos anos de espera, finalmente o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru iniciará o desassoreamento da lagoa de captação do Rio Batalha. Um “combo” de ações foi publicado no Diário Oficial deste sábado (14). Por meio de dispensa de licitação, o DAE contratou a empresa Allonda Ambiental Ltda, de Barueri, para realizar o desassoreamento, pelo valor total de R$ 6,7 milhões. O detalhamento dos serviços ainda não foi divulgado pelo Departamento.

A retirada dos sedimentos acumulados no fundo da lagoa é aguardada há muito tempo, pois elevará a capacidade de reservação de água no local. Embora o nível da represa no ponto de captação seja de 3,20 metros em condições ideais, a profundidade média atual é de 1,20 metro devido ao acúmulo de sedimentos. A última estiagem, entre o fim de agosto e o início de outubro, atingiu cerca de 100 mil moradores de Bauru.

O DAE também adquiriu uma escavadeira hidráulica anfíbia para atividades de limpeza, desassoreamento e manejo da lagoa de captação, do canal principal do Rio Batalha e de seus afluentes. A medida é considerada essencial para evitar que a lagoa volte a sofrer com o assoreamento. O valor do equipamento foi de R$ 2 milhões.