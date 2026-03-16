Três homens quebraram a grade de um condomínio de Bauru, situado no Jardim Pagani, e removeram do local, de forma inusitada, empurrando em direção à rua, duas motos, sendo uma delas de alta cilindrada. O furto, ocorrido na madrugada deste sábado (14), também chama a atenção pela estratégia utilizada para cometer o crime, pela rapidez da ação e pela fuga: eles usaram uma ladeira para montar sobre os veículos, sem dar ignição.

Conforme flagrado por uma câmera de segurança, o trio retirou ambas as motos por uma grade localizada entre muros na rua Nicola Ruíz. Essas grades fazem parte da arquitetura do residencial e cercam todo o seu quadrilátero. Em seguida, a filmagem mostra os suspeitos descendo pelo quarteirão 4 da rua João Fernandes Sanches.

Até o momento, o boletim de ocorrência não foi disponibilizado pelo Plantão Policial, e o caso deverá ser apurado pela Polícia Civil.