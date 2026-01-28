Na manhã desta quarta-feira (28), a Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias de desvios de bens inservíveis e sucatas da Emdurb ouviu quatro depoentes e revelou novas informações, entre elas o relato de uma motorista de que acompanhou a presidente da Emdurb, Gislaine Magrini, na loja onde foram comprados móveis com recursos da venda de materiais e o pagamento em dinheiro de parte do valor ao gerente de Limpeza Urbana da empresa municipal, Wagner Rodrigues.

A sexta reunião do colegiado foi realizada na Câmara e contou com as presenças do presidente da CEI, vereador Marcelo Afonso (PSD), e dos membros Edson Miguel (Republicanos), Arnaldinho Ribeiro (Avante) e Márcio Teixeira (PL), além de José Clemente Rezende, advogado indicado pela OAB-Bauru. Os vereadores Julio Cesar (PP), Estela Almagro (PT) e o relator Sandro Bussola (MDB) não participaram por compromissos pessoais. Também acompanharam os trabalhos os vereadores Markinho Souza (MDB) e Cabo Helinho (PL).

Respondendo a perguntas de Arnaldinho Ribeiro, o proprietário da Tuim Sucatas, Wagner Cardoso, afirmou que caminhões da Administração Municipal realizaram cinco viagens ao ferro-velho, transportando 2.383,9 kg de materiais. Segundo ele, o ferro foi pago a R$ 0,50 o quilo (luminárias) e o alumínio a R$ 9 o quilo (telhas).

Ainda de acordo com Wagner Cardoso, foram realizados quatro pagamentos via pix: dois no dia 7 de novembro de 2025 para a conta de Wagner Rodrigues, gerente de Limpeza Pública da Emdurb, nos valores de R$ 3.274,08 e R$ 400. No mesmo dia, houve um pix de R$ 4.400,00 para a Caema Madeiras e, em 11 de novembro, outro de R$ 2 mil para a Leroy Merlin.