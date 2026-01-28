Na manhã desta quarta-feira (28), a Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias de desvios de bens inservíveis e sucatas da Emdurb ouviu quatro depoentes e revelou novas informações, entre elas o relato de uma motorista de que acompanhou a presidente da Emdurb, Gislaine Magrini, na loja onde foram comprados móveis com recursos da venda de materiais e o pagamento em dinheiro de parte do valor ao gerente de Limpeza Urbana da empresa municipal, Wagner Rodrigues.
A sexta reunião do colegiado foi realizada na Câmara e contou com as presenças do presidente da CEI, vereador Marcelo Afonso (PSD), e dos membros Edson Miguel (Republicanos), Arnaldinho Ribeiro (Avante) e Márcio Teixeira (PL), além de José Clemente Rezende, advogado indicado pela OAB-Bauru. Os vereadores Julio Cesar (PP), Estela Almagro (PT) e o relator Sandro Bussola (MDB) não participaram por compromissos pessoais. Também acompanharam os trabalhos os vereadores Markinho Souza (MDB) e Cabo Helinho (PL).
Respondendo a perguntas de Arnaldinho Ribeiro, o proprietário da Tuim Sucatas, Wagner Cardoso, afirmou que caminhões da Administração Municipal realizaram cinco viagens ao ferro-velho, transportando 2.383,9 kg de materiais. Segundo ele, o ferro foi pago a R$ 0,50 o quilo (luminárias) e o alumínio a R$ 9 o quilo (telhas).
Ainda de acordo com Wagner Cardoso, foram realizados quatro pagamentos via pix: dois no dia 7 de novembro de 2025 para a conta de Wagner Rodrigues, gerente de Limpeza Pública da Emdurb, nos valores de R$ 3.274,08 e R$ 400. No mesmo dia, houve um pix de R$ 4.400,00 para a Caema Madeiras e, em 11 de novembro, outro de R$ 2 mil para a Leroy Merlin.
O proprietário do ferro-velho também confirmou à Comissão que efetuou um pagamento em espécie de R$ 254,00 ao gerente de Limpeza Pública da Emdurb. Ele relatou ainda que não foi emitida nota fiscal, pois o combinado seria regularizar a situação após o retorno do servidor das férias. Segundo Wagner, desde o início das denúncias, nenhum representante da Emdurb o procurou, razão pela qual mantém R$ 11.402,68 em sua conta, valor que, segundo ele, pertence à empresa municipal. Sobre o pagamento em espécie, disse que foi feito por sua filha. A pedido de Arnaldinho, a CEI aprovou a convocação dela para as próximas reuniões.
Wagner Cardoso declarou que os materiais retirados do Terminal Rodoviário já foram prensados e vendidos, e que aceitou comprar os itens após ser informado pelo gerente da Emdurb de que a licitação teria sido dispensada. Ele também afirmou não possuir sistema de monitoramento capaz de armazenar imagens por mais de 30 dias, o que inviabiliza a apresentação de registros do período investigado.
Na sequência, questionada por Márcio Teixeira, a motorista Melania, que atua há cerca de um ano no setor da presidência da Emdurb, prestou depoimento breve e confirmou que esteve com a presidente Gislaine Magrini na loja Caema, onde, segundo apuração da CEI, teriam sido adquiridos móveis com recursos provenientes da venda das telhas do Terminal Rodoviário.
Também foi ouvido o servidor Carlos Bevilacqua, da Secretaria de Serviços Urbanos, que afirmou ter realizado duas viagens transportando bens inservíveis do aterro ao ferro-velho Tuim Sucatas, acompanhado por viatura e reeducandos da Emdurb. Ele disse não saber o destino final do material e relatou que permaneceu dentro do caminhão durante a pesagem e descarga, sem visualizar o peso da sucata. Com quase 30 anos de Prefeitura, destacou que nunca havia participado de operação semelhante.
O motorista Pedro, lotado na Administração Regional da Independência, relatou ter feito uma viagem transportando luminárias da Rodoviária ao ferro-velho, também escoltado por veículo da Emdurb. Segundo ele, o descarregamento foi feito por reeducandos, enquanto permanecia no caminhão. O servidor afirmou ainda que estranhou a situação e reforçou que foi a primeira vez que realizou esse tipo de transporte.
Próximo encontro
Durante a reunião, a CEI recebeu cópia do relatório da Corregedoria da Emdurb, que também apura o caso. A próxima reunião da Comissão está marcada para o dia 3 de fevereiro (terça-feira que vem), às 14h.