O fato
O grande fato do início da semana política em Bauru foi mais uma reunião da CEI da Sucata, que apura a venda irregular de materiais inservíveis da Emdurb, realizada nesta segunda-feira (19). O único depoente do dia, o diretor de Limpeza Pública da empresa, Levi Momesso, disse que foi o responsável pela venda e ainda revelou outra transação que até então era desconhecida.
Troca
A nova informação que a CEI não dispunha é a troca de telhas inservíveis por madeira para a reforma do refeitório dos funcionários do Terminal Rodoviário. A exemplo da venda de parte das telhas do Terminal, a troca de telhas por madeira também não seguiu os procedimentos administrativos corretos e foi feita sem o conhecimento da presidente, Gislaine Magrini, segundo Momesso.
Estratégia
Durante todo o depoimento, Levi fez questão de deixar claro que a Gislaine Magrini não sabia dos procedimentos. Uma aparente estratégia para tirar o peso das denúncias das costas da presidente e concentrar em sua pessoa. Se defendeu dizendo que sua intenção era resolver logo o problema, mesmo fazendo coisas que as atribuições previstas para seu cargo não permitiam: “Se errei, lamento”, disse.
Quem paga?!
Mesmo sem a conclusão dos trabalhos da CEI e da própria sindicância aberta na Emdurb, o fato consumado até aqui é que tudo foi feito sem respeitar os ritos legais que existem para proteger os bens públicos de usos indevidos. Quem vai ser penalizado é a grande questão ainda é aberto em mais este episódio conturbado do atual governo municipal. A vereadora Estela Almagro (PT) defende a saída de Gislaine, em qualquer hipótese: “Se ela sabia e não impediu, é grave, se não sabia, é mais grave ainda...”
Licitação suspensa
A Secretaria de Educação informa que suspendeu temporariamente, de forma preventiva, o processo licitatório, ainda em fase inicial, referente à eventual aquisição de mix de castanhas, com o objetivo de reavaliar quantitativos, especificações e a estratégia de fornecimento no âmbito da alimentação escolar e de outras áreas da administração. Acesse o link e leia sobre o assunto publicado no final de semana pelo JCNET https://sampi.net.br/bauru/noticias/2955738/politica/2026/01/prefeitura-de-bauru-suspense-temporariamente-compra-de-castanhas
Afastamento
Outra notícia do final de semana do JCNET também gerou reação imediata por parte da prefeitura municipal, neste caso da Secretaria de Saúde, que tem à frente um secretário (Márcio Cidade Gomes) que tem crescido no conceito de muita gente que acompanha o governo mais de perto.
Dada como morta
A Secretaria Municipal de Saúde informa que instaurou apuração técnica para esclarecer os fatos relacionados ao atendimento realizado por uma equipe do Samu em ocorrência registrada na rodovia SP-294. Como medida administrativa preventiva, a médica envolvida no atendimento, que atestou a morte de uma vítima, foi afastada de suas atividades até a conclusão da apuração.
Em tratamento
A vítima felizmente não morreu e foi encaminhada para o Hospital de Base de Bauru, onde permanece sob cuidados médicos, em estado grave. A Secretaria manifesta solidariedade à paciente e a seus familiares e destaca que o caso está sendo tratado com prioridade e responsabilidade, diante da gravidade da situação. Veja o início dos fatos no link https://sampi.net.br/bauru/noticias/2955519/bauru-e-regiao/2026/01/socorristas-reanimam-mulher-atropelada-em-bauru-