O fato

O grande fato do início da semana política em Bauru foi mais uma reunião da CEI da Sucata, que apura a venda irregular de materiais inservíveis da Emdurb, realizada nesta segunda-feira (19). O único depoente do dia, o diretor de Limpeza Pública da empresa, Levi Momesso, disse que foi o responsável pela venda e ainda revelou outra transação que até então era desconhecida.

Troca

A nova informação que a CEI não dispunha é a troca de telhas inservíveis por madeira para a reforma do refeitório dos funcionários do Terminal Rodoviário. A exemplo da venda de parte das telhas do Terminal, a troca de telhas por madeira também não seguiu os procedimentos administrativos corretos e foi feita sem o conhecimento da presidente, Gislaine Magrini, segundo Momesso.

Estratégia

Durante todo o depoimento, Levi fez questão de deixar claro que a Gislaine Magrini não sabia dos procedimentos. Uma aparente estratégia para tirar o peso das denúncias das costas da presidente e concentrar em sua pessoa. Se defendeu dizendo que sua intenção era resolver logo o problema, mesmo fazendo coisas que as atribuições previstas para seu cargo não permitiam: “Se errei, lamento”, disse.