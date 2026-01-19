A Secretaria de Educação de Bauru informa que suspendeu temporariamente, de forma preventiva, o processo licitatório, ainda em fase inicial, referente à eventual aquisição de mix de castanhas, com o objetivo de reavaliar quantitativos, especificações e a estratégia de fornecimento no âmbito da alimentação escolar e de outras áreas da administração. O JCNET veiculou a notícia dos questionamentos nesta final de semana - .

A Secretaria esclarece que não houve contratação, ou geração de qualquer despesa, não existindo, portanto, impacto financeiro ao município.

"Diante de informações divulgadas de forma distorcida, a administração municipal esclarece que o procedimento analisado envolvia a possibilidade de Ata de Registro de Preços, instrumento que não configura compra imediata, não obriga o município à aquisição da totalidade dos itens registrados e permite adequações de quantitativos e valores, conforme a necessidade da administração pública", informa a assessoria de imprensa da prefeitura.