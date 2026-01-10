CEI da Sucata avança
Foi tenso o depoimento da presidente da Emdurb, Gislaine Magrini, nesta sexta-feira (9), à Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal que investiga denúncias de venda irregular de materiais inservíveis (telhado do Terminal Rodoviário danificado por vendaval).
Forma irregular
A oitiva de Magrini foi marcada por claras evidências em suas respostas de que houve falhas sérias nos procedimentos administrativos para tal ato e ainda deixou muitas dúvidas no ar, que serão dirimidas com os próximos depoimentos e recebimento de documentos pelo colegiado. Confira a matéria completa no link https://sampi.net.br/bauru/noticias/2953728/politica/2026/01/depoimento-de-magrini-expoe-falta-de-processo-em-venda-de-telhas
Sem processo
Confusa em alguns momentos e lacônica em outros, Magrini admitiu haver falhas no encaminhamento e conclusão da negociação das telhas, principalmente porque o ato não teria obedecido aos devidos procedimentos formais e documentais em relação à correta e legal destinação dos bens públicos. “Não existiu processo administrativo”, afirmou Gislaine, que constatou somente depois que o rito burocrático regularmente estipulado não foi seguido.
Ânimos exaltados
A reunião presidida pelo vereador Marcelo Afonso (PSD) registrou de tudo um pouco e, para variar, momentos de discussão mais acalorada, notadamente entre Sandro Bussola (MDB), líder do governo e relator da CEI, e Estela Almagro (PT), vereadora de oposição ao governo municipal de Suéllen Rosim (PSD). O representante da OAB, José Clemente Rezende, também acabou envolvido no momento de temperatura mais elevada. Leia com mais detalhes na página 7.
Dilema nos bastidores
Nos bastidores, o maior dilema dos articuladores governistas, além de tentar manter o andamento da CEI sob seu controle, é o destino da presidente da Emdurb, Gislaine Magrini, ou seja, fazer com que ela não tenha de ser sacrificada (leia-se demitida) pelo imbróglio criado, caso se confirmem as irregularidades no encaminhamento da venda das telhas. Gislaine é muito próxima e respeitada pelo comando do governo municipal.
