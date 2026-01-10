CEI da Sucata avança

Foi tenso o depoimento da presidente da Emdurb, Gislaine Magrini, nesta sexta-feira (9), à Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal que investiga denúncias de venda irregular de materiais inservíveis (telhado do Terminal Rodoviário danificado por vendaval).

Forma irregular

A oitiva de Magrini foi marcada por claras evidências em suas respostas de que houve falhas sérias nos procedimentos administrativos para tal ato e ainda deixou muitas dúvidas no ar, que serão dirimidas com os próximos depoimentos e recebimento de documentos pelo colegiado. Confira a matéria completa no link https://sampi.net.br/bauru/noticias/2953728/politica/2026/01/depoimento-de-magrini-expoe-falta-de-processo-em-venda-de-telhas

Sem processo

Confusa em alguns momentos e lacônica em outros, Magrini admitiu haver falhas no encaminhamento e conclusão da negociação das telhas, principalmente porque o ato não teria obedecido aos devidos procedimentos formais e documentais em relação à correta e legal destinação dos bens públicos. “Não existiu processo administrativo”, afirmou Gislaine, que constatou somente depois que o rito burocrático regularmente estipulado não foi seguido.