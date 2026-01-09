O depoimento da presidente da Emdurb, Gislaine Magrini, nesta sexta-feira (9) de manhã, à Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal que investiga denúncias de venda irregular de materiais inservíveis (telhado do Terminal Rodoviário danificado por vendaval) foi marcado por evidências de que houve falhas nos procedimentos administrativos para tal ato e ainda deixou muitas dúvidas no ar.

Confusa em alguns momentos e lacônica em outros, Magrini admitiu haver falhas no encaminhamento e conclusão da negociação das telhas, principalmente porque o ato não teria obedecido aos devidos procedimentos formais e documentais em relação à correta e legal destinação dos bens públicos. “Não existiu processo administrativo”, afirmou Gislaine, que constatou somente depois que o rito burocrático regularmente estipulado não foi seguido.

Não houve também controle da quantidade e de quais materiais foram retirados da Rodoviária. Os bens inservíveis foram enviados direto para um ferro-velho, que Gislaine Magrini não soube informar qual nem de onde veio tal ordem. Sua comercialização resultou em um montante de R$ 21 mil. Destes, R$ 2 mil foram utilizados para a compra de móveis para o gabinete da presidência da Emdurb e o restante continua em posse do ferro-velho.