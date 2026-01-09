CEI ouve Gislaine
Nesta sexta-feira (9), a partir das 9h, a Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias de desvios de bens inservíveis e sucatas pertencentes à Emdurb (CEI da Sucata) realizará sua terceira reunião, com previsão de ouvir a presidente da empresa municipal, Gislaine Magrini.
Com transmissão
O depoimento, anteriormente marcado para a segunda-feira passada (5), foi reagendado durante a última reunião da CEI. Sem o envio de informações solicitadas pela Comissão ao Poder Executivo, o colegiado considerou que a oitiva estaria prejudicada e optou pelo adiamento. O encontro será exibido ao vivo pela TV Câmara Bauru, pelo Youtube e no portal da Casa de Leis.
Para relembrar
No último dia 15 de dezembro, o plenário do Legislativo aprovou a instauração da CEI a fim de apurar uso indevido e desvio de finalidade dos recursos financeiros obtidos pela comercialização de materiais descartados pela gestão da Emdurb, especialmente aqueles resultantes dos danos causados no Terminal Rodoviário “Dirço Durval dos Santos” pelo vendaval do dia 22 de setembro.
Quem faz parte
A comissão é presidida pelo vereador Marcelo Afonso (PSD), tem Sandro Bussola (MDB) como relator e também conta com a participação dos parlamentares Julio Cesar (PP), Edson Miguel (Republicanos), Arnaldinho Ribeiro (Avante), Estela Almagro (PT) e Márcio Teixeira (PL). O colegiado tem 90 dias (prorrogável por mais 30 dias) para analisar e concluir as apurações.
Novos adjuntos
A prefeita Suéllen Rosim (PSD) nomeou nesta semana mais dois secretários adjuntos. Mario Eduardo Pereira Ricci será o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel). Ele estava no Gabinete do Palácio das Cerejeiras. Para adjunto da Saúde foi nomeado Claudemir Adriano Hilgert, que já atuava na pasta.
Primeiro poço
Por falar na prefeita, ela gravou um vídeo na noite desta quarta-feira (7) no local onde está sendo perfurado um dos 4 poços profundos no chamado Complexo de Val de Palmas. A prefeita registrou o fato com a informação de que a perfuração já alcançou 400 metros e que dentro de algum tempo o poço estará produzindo. Moradores das zonas Norte e Oeste aguardam os resultados antes da próxima estiagem.
Procuradores
A prefeita está sendo convidada pelos procuradores jurídicos do DAE e da Funprev a conversar sobre mudanças que se fazem necessárias a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a unificação das procuradorias em uma só, na administração direta. Ou seja, a partir de agora, a administração indireta, casos do DAE e Funprev, não podem ter seus próprios procuradores. O Sindicato dos Servidores (Sinserm) prega o diálogo e a unificação em uma só Procuradoria e o governo vai ao Tribunal de Justiça (TJ) sobre a possível extinção dos cargos. Saiba em detalhes neste link https://sampi.net.br/bauru/noticias/2953546/politica/2026/01/sinserm-e-procuradores-do-dae-e-funprev-querem-discutir-mudancas