CEI ouve Gislaine

Nesta sexta-feira (9), a partir das 9h, a Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias de desvios de bens inservíveis e sucatas pertencentes à Emdurb (CEI da Sucata) realizará sua terceira reunião, com previsão de ouvir a presidente da empresa municipal, Gislaine Magrini.

Com transmissão

O depoimento, anteriormente marcado para a segunda-feira passada (5), foi reagendado durante a última reunião da CEI. Sem o envio de informações solicitadas pela Comissão ao Poder Executivo, o colegiado considerou que a oitiva estaria prejudicada e optou pelo adiamento. O encontro será exibido ao vivo pela TV Câmara Bauru, pelo Youtube e no portal da Casa de Leis.

Para relembrar

No último dia 15 de dezembro, o plenário do Legislativo aprovou a instauração da CEI a fim de apurar uso indevido e desvio de finalidade dos recursos financeiros obtidos pela comercialização de materiais descartados pela gestão da Emdurb, especialmente aqueles resultantes dos danos causados no Terminal Rodoviário “Dirço Durval dos Santos” pelo vendaval do dia 22 de setembro.