O Sindicato dos Servidores Municipais (Sinserm) defende a abertura de diálogo com a prefeita Suéllen Rosim (PSD) antes de qualquer mudança nos cargos de procurador jurídico no DAE e na Funprev e reforça que não há necessidade imediata de extinguir as funções atualmente existentes na administração indireta.

A discussão teve início após a elaboração, no final do ano passado, de um parecer jurídico produzido por procuradores da Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Bauru. O documento conclui pela inconstitucionalidade dos cargos de procurador existentes no DAE e na Funprev, com base no princípio da unicidade da representação judicial. Segundo esse entendimento, respaldado por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o município deverá contar com uma Procuradoria Geral única, responsável por representar judicialmente todos os órgãos da administração direta e indireta.

Com base nesse parecer, a prefeita determinou o ajuizamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), junto ao Tribunal de Justiça (TJ), "para assegurar maior clareza, segurança jurídica e respaldo institucional", conforme informa o governo em nota ao JCNET (leia mais abaixo). Porém, para o Sinserm, a iniciativa é precipitada e pode gerar mais problemas do que soluções.