Um homem de 73 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (30) suspeito de assassinar a ex-companheira e o namorado dela, em Marília. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (29), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em frente à garagem de uma empresa de ônibus.

As vítimas foram identificadas como a agenciadora Maria da Glória Lima Xavier, de 50 anos, e o motorista Jaelson da Hora Silva, de 52. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o casal havia acabado de desembarcar de um ônibus vindo de Tupã quando foi surpreendido pelos disparos. Funcionários da empresa relataram que ouviram cerca de quatro tiros e, ao verificarem a situação, encontraram as duas vítimas já caídas, sem vida.

Testemunhas também informaram que uma caminhonete S10 branca deixou o local logo após os disparos, em alta velocidade, informou também o jornal da cidade O Dia. Durante as investigações, a polícia apurou que Maria da Glória havia sido casada com Umberto Muniz de Melo, de 73 anos, morador de Tupã, que não aceitava o fim do relacionamento e o novo namoro da ex-companheira.