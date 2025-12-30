30 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PASSIONAL

Idoso é preso suspeito de matar casal que desembarcou em Marília

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Artesp
Casal viajava de Tupã para Marília quando foi surpreendido por tiros
Casal viajava de Tupã para Marília quando foi surpreendido por tiros

Um homem de 73 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (30) suspeito de assassinar a ex-companheira e o namorado dela, em Marília. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (29), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em frente à garagem de uma empresa de ônibus.

As vítimas foram identificadas como a agenciadora Maria da Glória Lima Xavier, de 50 anos, e o motorista Jaelson da Hora Silva, de 52. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o casal havia acabado de desembarcar de um ônibus vindo de Tupã quando foi surpreendido pelos disparos. Funcionários da empresa relataram que ouviram cerca de quatro tiros e, ao verificarem a situação, encontraram as duas vítimas já caídas, sem vida.

Testemunhas também informaram que uma caminhonete S10 branca deixou o local logo após os disparos, em alta velocidade, informou também o jornal da cidade O Dia. Durante as investigações, a polícia apurou que Maria da Glória havia sido casada com Umberto Muniz de Melo, de 73 anos, morador de Tupã, que não aceitava o fim do relacionamento e o novo namoro da ex-companheira.

Registros de pedágio indicaram a passagem de uma caminhonete com as mesmas características por praças nas cidades de Oriente, Garça e Cabrália Paulista, em horários compatíveis com o deslocamento entre Tupã, Marília e o local do crime.

Por volta da 1h30 desta terça-feira, Umberto foi abordado pela Polícia Militar na rodovia Castello Branco (SP-280), na altura do quilômetro 111, em Boituva. Com ele, os policiais apreenderam um revólver com três munições intactas. Segundo a corporação, o suspeito teria confessado informalmente os assassinatos, alegando motivação passional.

A perícia constatou que Maria da Glória foi atingida no tórax, pescoço e perna, enquanto Jaelson sofreu disparos no pescoço e no tórax. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária como homicídio qualificado e feminicídio. As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil de Marília.

LEIA TAMBÉM: Casal desembarca em rodovia de Marília e é morto a tiros

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários