Um casal foi assassinado a tiros no final da noite desta segunda-feira (29), no km 446 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Marília. O crime ocorreu no momento em que as vítimas desciam de um ônibus intermunicipal.

De acordo com informações do Centro de Controle Modal da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o coletivo parou no ponto de parada da rodovia por volta das 23h. Assim que o casal deixou o veículo, foi surpreendido por um homem armado, que efetuou diversos disparos.

Após o ataque, o autor fugiu do local em uma caminhonete Chevrolet S10, tomando rumo ignorado. Equipes da Polícia Rodoviária e do resgate foram acionadas, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos.