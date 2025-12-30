30 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
SUSPEITO FUGIU

Casal desembarca em rodovia de Marília e é morto a tiros

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação: Artesp

Um casal foi assassinado a tiros no final da noite desta segunda-feira (29), no km 446 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Marília. O crime ocorreu no momento em que as vítimas desciam de um ônibus intermunicipal.

De acordo com informações do Centro de Controle Modal da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o coletivo parou no ponto de parada da rodovia por volta das 23h. Assim que o casal deixou o veículo, foi surpreendido por um homem armado, que efetuou diversos disparos.

Após o ataque, o autor fugiu do local em uma caminhonete Chevrolet S10, tomando rumo ignorado. Equipes da Polícia Rodoviária e do resgate foram acionadas, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos.

Segundo apuração preliminar realizada no local, o suspeito do crime seria ex-namorado de uma das vítimas. A motivação ainda será investigada pela Polícia Civil, que também trabalha para identificar e localizar o autor. O caso foi registrado e segue sob investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários