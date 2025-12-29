Em Bauru, 3.211 reeducandos que cumprem a pena no regime semiaberto foram beneficiados, na antevéspera do Natal, dia 23 de dezembro, com a saída temporária de final de ano. Os detentos dos três Centros de Progressão Penitenciária (CPP) do município que não retornarem aos presídios de origem até o dia 5 de janeiro de 2026 terão de cumprir o restante da pena no regime fechado.

Foram 264 benefícios a menos em relação ao mesmo período do ano anterior, já que a Justiça concedeu em dezembro de 2024 a liberdade provisória para 3.475 presos.

A saidinha de Natal é prevista na Lei de Execução Penal e com as datas reguladas, no Estado de São Paulo, conforme Portaria Deecrim 02/2019 e suas complementações.

Como funciona