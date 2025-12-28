A Prefeitura de Bauru informa que é falso o conteúdo de um áudio que tem circulado nas redes sociais e aplicativos de mensagens, especialmente pelo WhatsApp, que menciona uma suposta previsão de destruição da cidade de Bauru em razão das fortes chuvas previstas para a próxima semana.

A Prefeitura esclarece que a reunião emergencial realizada pelo município na tarde deste sábado (27) teve caráter exclusivamente preventivo, com o objetivo de alinhar orientações e garantir que as equipes técnicas estejam em prontidão para a adoção de medidas rápidas, caso ocorram intercorrências relacionadas às condições climáticas.

A Administração Municipal ressalta que não há qualquer previsão oficial de destruição ou de situação extrema para a nossa cidade. A Prefeitura reforça o pedido para que a população não compartilhe informações falsas e acompanhe apenas os canais oficiais do município para obter informações confiáveis e atualizadas.