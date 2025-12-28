Um homem de 37 anos foi detido após ameaçar de morte uma comerciante em um bar localizado na região central de Bauru. O caso foi registrado como crime de ameaça, conforme o artigo 147 do Código Penal.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a vítima, uma mulher de 38 anos, relatou que vinha sendo ameaçada há alguns dias pelo suspeito, que frequentava o estabelecimento comercial onde ela trabalha. Na madrugada desta quarta-feira (24), o homem teria retornado ao local, afirmando que iria matá-la, o que motivou o acionamento da Polícia Militar.

Durante patrulhamento preventivo nas proximidades, os policiais localizaram o suspeito, que foi identificado e abordado. Segundo a polícia, ele apresentava comportamento agressivo e aparentava estar sob efeito de álcool ou substâncias entorpecentes, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo e algemá-lo, conforme prevê a legislação.