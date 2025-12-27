Um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (27) resultou na morte de um motorista na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em São Manuel. A ocorrência envolveu um carro de passeio e um ônibus, seguida de capotamento e incêndio do veículo.

De acordo com informações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um Volkswagen Gol seguia no sentido oeste da rodovia, pela faixa 2, quando o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra a traseira do ônibus.

Com o impacto, o automóvel capotou, parou no canteiro central e pegou fogo. O ônibus se imobilizou no acostamento, cerca de 200 metros à frente do ponto da colisão.