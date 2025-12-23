Nesta terça-feira (23), até o final da tarde, 14 detentos beneficiados pela saída temporária de fim de ano haviam sido capturados por equipes da Polícia Militar (PM), na região de Bauru, por desrespeitarem regras impostas para a concessão do benefício, entre elas a proibição de frequentarem locais que comercializam bebidas alcoólicas.

A saidinha teve início nesta terça e se estende até o término das festividades de Natal e Ano Novo. Do total de prisões, seis foram realizadas por equipes do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) e outras oito por viaturas do policiamento urbano. Segundo o Baep, PMs da corporação flagraram seis sentenciados, em locais distintos de Bauru, descumprindo condições impostas pelo Judiciário para a concessão do benefício.

Entre as regras, estão a obrigação de permanecer na cidade autorizada para visita familiar; o recolhimento à residência indicada no período noturno, das 19h às 6h do dia seguinte; e a proibição de frequentar bares, casas noturnas, casas de jogos ou estabelecimentos similares e de ingerir bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes.