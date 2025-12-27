Um homem de 33 anos foi preso em flagrante acusado de matar sua ex-companheira, Marcelly Thomaz Pinto, de 35 anos, com um tiro no peito, por volta das 15h desta sexta-feira (26), em Bauru, conforme o JCNET veiculou ontem. Em buscas pela região, os PMs localizaram o suspeito, acompanhado da atual namorada dele, de 46 anos, nas proximidades da rodovia Marechal Rondon. Com a mulher, foi apreendido um revólver calibre 38, que foi usado no crime, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O crime ocorreu na quadra 10 da rua São Gonçalo, nas proximidades do câmpus da USP, no bairro Vila Universitária. Os policiais militares (PM) foram acionados para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo e, ao chegarem no local, encontraram a vítima já sem vida.

A atual companheira do autor foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo. Ambos permaneceram detidos à disposição da Justiça. A autoridade policial solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como feminicídio e porte ilegal de arma de fogo na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade.