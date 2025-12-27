A prefeita Suéllen Rosim convocou, na tarde de sábado (27), uma reunião emergencial com secretários municipais e representantes de diversos setores da Prefeitura, como Defesa Civil, DAE, Emdurb, GOT, além do Corpo de Bombeiros e CPFL, para antecipar ações diante das fortes chuvas previstas para o interior do Estado de São Paulo a partir do dia 29 de dezembro. O objetivo do encontro foi alinhar as ações das equipes da Prefeitura para o atendimento à população em caso de ocorrências provocadas por chuvas e ventos intensos.
Atualmente, o interior paulista enfrenta um cenário de bloqueio atmosférico, provocado por uma grande bolha de calor que mantém as temperaturas elevadas e dificulta a formação de chuvas. No entanto, a previsão indica que, entre os dias 29 de dezembro e 4 de janeiro, há possibilidade de chuvas volumosas em diversas regiões do Estado de São Paulo, com maior intensidade no Oeste Paulista.
De acordo com a meteorologia, as chuvas devem vir acompanhadas de ventos intensos, com velocidades médias entre 50 e 70 km/h, o que aumenta o risco de queda de árvores, especialmente quando o solo e a vegetação já estão encharcados.
Na sexta-feira (26), o coordenador da Defesa Civil, Marcelo Ryal, participou de uma reunião preparatória para o período de chuvas de final e início de ano, com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Henguel, de integrantes da Defesa Civil Estadual, além de outros órgãos envolvidos na segurança da população.
A reunião deste sábado, realizada no Gabinete da Prefeitura, levantou os principais pontos de atenção caso as fortes chuvas previstas para a próxima semana atinjam a cidade. Entre as orientações à população está a recomendação para que os motoristas evitem locais historicamente sujeitos a alagamentos, como a Avenida Nações Unidas (próximo ao pontilhão da Fepasa), Avenida Nuno de Assis, rotatória da Comendador José da Silva Martha (próxima à linha férrea), Avenida Alfredo Maia e a pista marginal (sentido bairro) da Nações Norte.
As equipes da Defesa Civil, Emdurb, DAE, Semmab, Infraestrutura, Serurb, GOT e Assistência Social estarão de prontidão. “Conversamos com nossas equipes, além do Corpo de Bombeiros e da CPFL, para atuarmos de forma integrada. Dessa forma, estamos nos antecipando para garantir uma resposta rápida à população em caso de chuvas mais intensas na próxima semana, se elas ocorrerem”, ressaltou a prefeita Suéllen.
Participaram da reunião a prefeita Suéllen Rosim, o vice-prefeito Orlando Costa Dias, o secretário de Governo Renato Purini, os secretários de Serviços Urbanos, Jorge Luis de Souza; de Infraestrutura, Pérola Zanotto; de Habitação, Anderson Prado; de Assistência Social, Lucia Rosim; de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Cilene Bordezan; de Agricultura e Abastecimento, Simone Pongitore; a presidente da Emdurb, Gislaine Magrini; além de Carlos Eduardo Camargo, consultor de Negócios – Atendimento ao Poder Público e Grandes Empresas da CPFL Paulista; do tenente Burin, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo; e de representantes da segurança pública de Bauru, do DAE e do GOT.
A Prefeitura de Bauru, por meio da Defesa Civil, alerta que as chuvas devem continuar nos próximos dias. A Emdurb orienta os motoristas a redobrarem a atenção e evitarem as áreas com registros recorrentes de alagamentos. Em caso de emergência, a população deve acionar o telefone 193, do Corpo de Bombeiros.