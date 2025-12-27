A prefeita Suéllen Rosim convocou, na tarde de sábado (27), uma reunião emergencial com secretários municipais e representantes de diversos setores da Prefeitura, como Defesa Civil, DAE, Emdurb, GOT, além do Corpo de Bombeiros e CPFL, para antecipar ações diante das fortes chuvas previstas para o interior do Estado de São Paulo a partir do dia 29 de dezembro. O objetivo do encontro foi alinhar as ações das equipes da Prefeitura para o atendimento à população em caso de ocorrências provocadas por chuvas e ventos intensos.

Atualmente, o interior paulista enfrenta um cenário de bloqueio atmosférico, provocado por uma grande bolha de calor que mantém as temperaturas elevadas e dificulta a formação de chuvas. No entanto, a previsão indica que, entre os dias 29 de dezembro e 4 de janeiro, há possibilidade de chuvas volumosas em diversas regiões do Estado de São Paulo, com maior intensidade no Oeste Paulista.

De acordo com a meteorologia, as chuvas devem vir acompanhadas de ventos intensos, com velocidades médias entre 50 e 70 km/h, o que aumenta o risco de queda de árvores, especialmente quando o solo e a vegetação já estão encharcados.