O Carnaval 2026 em Bauru contará com quatro escolas de samba e dois blocos carnavalescos. A relação dos aprovados foi publicada pela Secretaria de Cultura no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (18). Desfilarão na avenida Jorge Zaiden nos dias 14 e 16 de fevereiro:

Escolas de Samba

G.R.C.Escola Samba Coroa Imperial da Grande Cidade

Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Dragões Unidos da Vila

Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba “Tradição da Zona Leste”

Grêmio Recreativo Cultural e Social, Esportivo, Rural Estrela do Samba de Tibiriçá.

Blocos carnavalescos

Blocos Carnavalescos Grêmio Recreativo, Esportivo, Cultural e Social ''Torcida Fiel Macabra''

Grêmio Recreativo Carnavalesco Suingue do Icarahy, este último desfilando pela primeira vez.