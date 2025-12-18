O Carnaval 2026 em Bauru contará com quatro escolas de samba e dois blocos carnavalescos. A relação dos aprovados foi publicada pela Secretaria de Cultura no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (18). Desfilarão na avenida Jorge Zaiden nos dias 14 e 16 de fevereiro:
Escolas de Samba
G.R.C.Escola Samba Coroa Imperial da Grande Cidade
Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Dragões Unidos da Vila
Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba “Tradição da Zona Leste”
Grêmio Recreativo Cultural e Social, Esportivo, Rural Estrela do Samba de Tibiriçá.
Blocos carnavalescos
Blocos Carnavalescos Grêmio Recreativo, Esportivo, Cultural e Social ''Torcida Fiel Macabra''
Grêmio Recreativo Carnavalesco Suingue do Icarahy, este último desfilando pela primeira vez.
O valor de apoio que será repassado a cada escola de samba é de R$ 102.900,00 e para cada bloco que cumprir as exigências é de R$ 24.150,00. Totalizando R$ 459.900,00, metade do valor previsto no edital de chamamento, que foi de até R$ 919.800,00. A escola de samba Acadêmicos da Cartola não participará do desfile, conforme divulgado pela escola nesta quarta-feira (17) e publicado pelo JCNET.
