A Polícia Civil prendeu um homem de 46 anos, nesta quarta-feira (17) por crimes relacionados à pornografia infantil, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma casa no Jardim Bela Vista, em Bauru.

A ação foi realizada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com apoio do Centro de Inteligência da Delegacia Seccional de Bauru, após investigação prévia. Durante a averiguação no imóvel, os policiais encontraram grande quantidade de arquivos de pornografia infantil, envolvendo vítimas de ambos os sexos, armazenados em computadores utilizados por um morador da casa.

Questionado, o suspeito, que trabalha como freelancer em regime home office, confessou a prática e afirmou que os arquivos foram baixados pela internet. Diversos equipamentos eletrônicos foram apreendidos, entre eles computadores, notebooks, tablets e telefones celulares, que passarão por perícia.