COM TROVOADAS

Bauru e região já tem previsão de chuva outra vez

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução IPMet
Chuva se aproximando do Estado de SP, vindo do continente
Chuva se aproximando do Estado de SP, vindo do continente

Após dias de chuvas intensas e uma pequena estiagem nesta semana, Bauru e municípios da região já têm nova previsão de chuva, que deve ocorrer neste sábado (20) e domingo (21), segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).

De acordo com o instituto, nesta quinta (18) e sexta (19), a presença de um sistema de alta pressão mantém o tempo estável no Estado de São Paulo, com céu claro a poucas nuvens e sem chuva na maioria das regiões paulistas, inclusive em Bauru. A exceção fica para o Norte, Nordeste e Leste do Estado, onde ainda ocorrem eventos de chuva isolados. Nesses dois dias, as temperaturas continuam amenas.

Já no fim de semana, a previsão do IPMet é de que o céu fique de claro a parcialmente nublado no período da manhã. A partir da tarde, em ambos os dias, a condição de instabilidade retorna ao Estado, devido ao desenvolvimento de um sistema de baixa pressão sobre o continente, que ocasiona pancadas de chuva isoladas, algumas acompanhadas de trovoadas. As temperaturas voltarão a subir, acrescentou o instituto.

Dezembro molhado

Conforme o JCNET noticiou, dezembro de 2025 está na metade e já figura entre os mais chuvosos da série histórica do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Nos primeiros 17 dias do mês, o órgão registrou um acumulado de 316,5 milímetros de chuva, um dos maiores em 24 anos. A previsão é de mais chuva nos próximos dias, devido à aproximação de uma nova frente fria.

Para efeito comparativo, o volume só foi maior em 2022 (339,9 milímetros), em 2020 (467,7 milímetros) e em 2009 (319,5 milímetros).

