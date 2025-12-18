Após dias de chuvas intensas e uma pequena estiagem nesta semana, Bauru e municípios da região já têm nova previsão de chuva, que deve ocorrer neste sábado (20) e domingo (21), segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).

De acordo com o instituto, nesta quinta (18) e sexta (19), a presença de um sistema de alta pressão mantém o tempo estável no Estado de São Paulo, com céu claro a poucas nuvens e sem chuva na maioria das regiões paulistas, inclusive em Bauru. A exceção fica para o Norte, Nordeste e Leste do Estado, onde ainda ocorrem eventos de chuva isolados. Nesses dois dias, as temperaturas continuam amenas.

Já no fim de semana, a previsão do IPMet é de que o céu fique de claro a parcialmente nublado no período da manhã. A partir da tarde, em ambos os dias, a condição de instabilidade retorna ao Estado, devido ao desenvolvimento de um sistema de baixa pressão sobre o continente, que ocasiona pancadas de chuva isoladas, algumas acompanhadas de trovoadas. As temperaturas voltarão a subir, acrescentou o instituto.

Dezembro molhado