A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Administração, vai abrir inscrições para sete concursos públicos em janeiro. Os concursos são para os cargos de auditor fiscal tributário (edital 18/2025), assistente social (edital 19/2025), fiscal de posturas municipais (edital 20/2025), professor substituto de educação básica - especial (edital 21/2025), psicólogo (edital 22/2025), coordenador pedagógico de ensino fundamental (edital 23/2025) e coordenador pedagógico de educação infantil (edital 24/2025), conforme informações a seguir.
Para todos os cargos, além do salário, é concedido o benefício de R$ 1.400,00 em vale-alimentação. As inscrições estarão abertas de 19 de janeiro até às 16h do dia 29 de janeiro, exclusivamente no site www.bauru.sp.gov.br/concursos. Os interessados podem encontrar todas as informações nos respectivos editais de abertura no Diário Oficial do dia 13 de dezembro de 2025 ou na página de Concursos do site da Prefeitura de Bauru.
Auditor Fiscal Tributário
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da graduação em qualquer área
Vencimentos: R$ 5.808,50 mais prêmio por produtividade
Carga horária: 30 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 100,00
Assistente Social
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da Graduação em Serviço Social e Registro no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS/ SP)
Vencimentos: R$ 3.319,15
Carga horária: 30 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 75,00
Fiscal de Posturas Municipais
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio e do Curso Técnico em Edificações ou do Curso Técnico em Construção Civil ou do Curso Técnico em Administração
Vencimentos: R$ 2.194,74
Carga horária: 40 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 45,00
Professor Substituto de Educação Básica - Especial
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da Licenciatura Plena em Pedagogia ou do Curso Normal Superior, ambos com habilitação em Educação Especial ou Conclusão da Licenciatura Plena em Educação Especial ou Especialização em Educação Especial Inclusiva ou por área da excepcionalidade com Licenciatura Plena em Pedagogia ou com Curso Normal Superior
Vencimentos: R$ 3.767,74
Carga horária: 30 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 45,00
Psicólogo
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da graduação em Psicologia e registro no Conselho Regional de Psicologia - CRP/SP
Vencimentos: R$ 3.319,15
Carga horária: 30 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 75,00
Coordenador Pedagógico de Ensino Fundamental
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da Licenciatura em Pedagogia ou do Curso Normal Superior ou da Licenciatura em uma das áreas correspondentes ao currículo de 6° ao 9º com Pós-Graduação (lato sensu) nas áreas de Coordenação Pedagógica ou Gestão Escolar, com carga horária mínima de 1.000 horas ou Mestrado ou Doutorado em Educação mais Comprovação de experiência mínima de seis anos de docência na educação básica, sendo pelo menos três anos na etapa do Ensino Fundamental, em rede oficial pública ou privada do território nacional
Vencimentos: R$ 5.038,63
Carga horária: 40 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 100,00
Coordenador Pedagógico de Educação Infantil
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da Licenciatura em Pedagogia ou do Curso Normal Superior com Pós-Graduação (lato sensu) nas áreas de Coordenação Pedagógica ou Gestão Escolar, com carga horária mínima de 1.000 horas ou Mestrado ou Doutorado em Educação mais Comprovação de experiência mínima de seis anos de docência na educação básica, sendo pelo menos três anos na etapa da Educação Infantil, em rede de ensino oficial pública ou privada do território nacional
Vencimentos: R$ 5.038,63
Carga horária: 40 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 100,00