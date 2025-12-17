A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Administração, vai abrir inscrições para sete concursos públicos em janeiro. Os concursos são para os cargos de auditor fiscal tributário (edital 18/2025), assistente social (edital 19/2025), fiscal de posturas municipais (edital 20/2025), professor substituto de educação básica - especial (edital 21/2025), psicólogo (edital 22/2025), coordenador pedagógico de ensino fundamental (edital 23/2025) e coordenador pedagógico de educação infantil (edital 24/2025), conforme informações a seguir.

Para todos os cargos, além do salário, é concedido o benefício de R$ 1.400,00 em vale-alimentação. As inscrições estarão abertas de 19 de janeiro até às 16h do dia 29 de janeiro, exclusivamente no site www.bauru.sp.gov.br/concursos. Os interessados podem encontrar todas as informações nos respectivos editais de abertura no Diário Oficial do dia 13 de dezembro de 2025 ou na página de Concursos do site da Prefeitura de Bauru.

Auditor Fiscal Tributário

Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da graduação em qualquer área

Vencimentos: R$ 5.808,50 mais prêmio por produtividade

Carga horária: 30 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 100,00