Um automóvel HB20 branco, com cinco pessoas, foi alvejado por cinco tiros, sendo que um deles atingiu um dos ocupantes do veículo, na madrugada desta quarta-feira (17), na quadra 50 da avenida Cruzeiro do Sul, entre os bairros Jardim Country Club e Ferradura Mirim, em Bauru. O grupo de amigos, entre eles um casal, pediu socorro na Base Sudeste da 4.ª Companhia da Polícia Militar (PM).
Pelo local, o Samu atendeu o homem de 30 anos, que foi ferido do lado esquerdo do corpo, na altura da lombar, segundo o boletim de ocorrência (BO). Consta do documento que ele foi encaminhado, sem risco de morte, ao Pronto-Socorro Central, onde passaria por cirurgia para remoção do projétil.
Ainda conforme o BO, a namorada dele informou aos policiais militares que vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro. As balas desferidas atingiram o para-lama esquerdo e a traseira do veículo, supostamente disparadas a partir de um carro que perseguiu o grupo. O tiro que acertou o ocupante transfixou a lanterna esquerda.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.