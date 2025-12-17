17 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
HOMICÍDIO TENTADO

Carro com cinco pessoas é alvejado em Bauru; uma delas é baleada

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução Google Maps
Base Sudeste da PM, onde os ocupantes do carro pediram socorro
Base Sudeste da PM, onde os ocupantes do carro pediram socorro

Um automóvel HB20 branco, com cinco pessoas, foi alvejado por cinco tiros, sendo que um deles atingiu um dos ocupantes do veículo, na madrugada desta quarta-feira (17), na quadra 50 da avenida Cruzeiro do Sul, entre os bairros Jardim Country Club e Ferradura Mirim, em Bauru. O grupo de amigos, entre eles um casal, pediu socorro na Base Sudeste da 4.ª Companhia da Polícia Militar (PM).

Pelo local, o Samu atendeu o homem de 30 anos, que foi ferido do lado esquerdo do corpo, na altura da lombar, segundo o boletim de ocorrência (BO). Consta do documento que ele foi encaminhado, sem risco de morte, ao Pronto-Socorro Central, onde passaria por cirurgia para remoção do projétil.

Ainda conforme o BO, a namorada dele informou aos policiais militares que vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro. As balas desferidas atingiram o para-lama esquerdo e a traseira do veículo, supostamente disparadas a partir de um carro que perseguiu o grupo. O tiro que acertou o ocupante transfixou a lanterna esquerda.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários