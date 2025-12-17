A escola de samba Acadêmicos da Cartola, dona de 15 títulos, sendo o último em 2024, anunciou que não participará do desfile do Carnaval de Bauru em 2026. A decisão foi comunicada por meio de uma carta aberta assinada pela diretoria da agremiação e divulgada nas redes sociais. O texto aponta um impasse judicial com a Prefeitura, em tramitação desde 1994, como responsável pela situação.
A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, confirma pendências jurídicas e acrescenta que a agremiação não foi habilitada para participar da Festa de Momo do próximo ano, apesar dos esforços da pasta para resolver a questão.
De acordo com a Cartola, o entrave jurídico impede a emissão de uma certidão necessária para a habilitação junto à organização do desfile carnavalesco do próximo ano. Sem o documento, a escola fica impossibilitada de cumprir as exigências legais para participar oficialmente do evento.
No comunicado, a diretoria afirma que houve esforços para regularizar a situação, mas que, diante dos obstáculos enfrentados, a agremiação optou por não se apresentar em 2026. A escola agradeceu o empenho da Secretaria Municipal de Cultura, citando nominalmente o secretário Roger Barude e Ricardo Pollentini pelo apoio nas tentativas de resolução do problema.
Com mais de 50 anos de história, a Acadêmicos da Cartola destacou o envolvimento e a dedicação de seus integrantes e foliões, ressaltando que o clima de alegria e comprometimento já tomava conta da quadra nos preparativos para o próximo Carnaval.
Apesar da ausência no desfile de 2026, a escola deixou claro que a decisão não representa um encerramento de suas atividades. A diretoria afirmou que a agremiação pretende retornar à avenida no Carnaval de 2027 e reforçou a ligação com sua comunidade e com as cores azul e branco.
Ao final da carta, a Cartola desejou um bom desfile às escolas que participarão do Carnaval de 2026, defendendo uma festa justa, alegre e democrática, e reafirmou o compromisso com a cultura do samba em Bauru.
A reportagem fez contato com a administração municipal e aguarda um posicionamento.
Fundação
A Acadêmicos do Cartola começou como um bloco de carnaval na Vila Cardia, em 1976, ganhando força e se transformando em uma escola de samba. O nome é uma homenagem ao grande sambista Angenor de Oliveira, o Cartola, figura icônica do samba carioca.
A águia azul e branca é o símbolo da escola, representando força e vitória da agremiação recordistas de títulos de Bauru.
Chamamento Público
A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, informa por meio de nota que a escola de samba Acadêmicos da Cartola realizou a inscrição para participar do desfile do Carnaval de 2026, no entanto, não foi habilitada devido a pendências jurídicas, conforme previsto no edital do chamamento público. O prazo para os recursos foi encerrado nesta terça-feira (16). Nos próximos dias, o resultado final será publicado, com a homologação e a divulgação das escolas de samba e blocos que vão participar do desfile.
"A pasta se empenhou junto à escola de samba, buscando resolver a situação, e partiu da Acadêmicos da Cartola a decisão final de não participar do desfile. A pasta destaca que sempre atuou para que o Carnaval de Bauru aconteça no mais alto nível, mantendo o diálogo constante com todas as entidades ligadas ao Carnaval. Como parte do compromisso do município em realizar um desfile de qualidade, as inscrições foram abertas ainda neste ano, dando mais prazo para que as escolas e blocos possam se organizar. A licitação para a contratação da empresa responsável pela organização já foi finalizada, garantindo a estrutura necessária para o evento, como o transporte das alegorias, membros das escolas de samba e blocos, carro de som, contratação de jurados, entre outros. Já a licitação para a contratação de arquibancada foi aberta, com entrega de propostas até o começo de janeiro pelas empresas interessadas em participar da disputa", finaliza a nota.
O desfile será na avenida Jorge Zaiden, nos dias 14 e 16 de fevereiro.