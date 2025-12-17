A escola de samba Acadêmicos da Cartola, dona de 15 títulos, sendo o último em 2024, anunciou que não participará do desfile do Carnaval de Bauru em 2026. A decisão foi comunicada por meio de uma carta aberta assinada pela diretoria da agremiação e divulgada nas redes sociais. O texto aponta um impasse judicial com a Prefeitura, em tramitação desde 1994, como responsável pela situação.

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, confirma pendências jurídicas e acrescenta que a agremiação não foi habilitada para participar da Festa de Momo do próximo ano, apesar dos esforços da pasta para resolver a questão.

De acordo com a Cartola, o entrave jurídico impede a emissão de uma certidão necessária para a habilitação junto à organização do desfile carnavalesco do próximo ano. Sem o documento, a escola fica impossibilitada de cumprir as exigências legais para participar oficialmente do evento.