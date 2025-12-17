Dois homens, de 24 e 21 anos, apontados pela Polícia Civil como autores de um assassinato em Bauru, ocorrido na saída de uma festa na Vila Pacífico, na noite do dia 8 deste mês, se entregaram na presença de advogados e foram presos por policiais civis nesta terça-feira (16). Eles eram procurados pela Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH), chefiada pelo delegado Cledson Nascimento, que já possuía mandados de prisão contra ambos.

Os dois foram encaminhados à Cadeia Pública de Avaí, onde permanecem à disposição da Justiça, aguardando a conclusão das investigações.

A vítima

A vítima fatal, o jovem Mateus Campache de Oliveira Galvão, de 19 anos, foi baleado e também sofreu diversos chutes pelo corpo, principalmente na cabeça, enquanto estava caído na calçada. O rapaz estava com amigos e familiares no evento quando uma jovem cumprimentou seu primo com um beijo. Na sequência, teve início uma confusão em via pública que resultou em agressões e disparos de arma de fogo, conforme consta do primeiro boletim de ocorrência registrado.

Segundo baleado