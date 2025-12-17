Dois homens, de 24 e 21 anos, apontados pela Polícia Civil como autores de um assassinato em Bauru, ocorrido na saída de uma festa na Vila Pacífico, na noite do dia 8 deste mês, se entregaram na presença de advogados e foram presos por policiais civis nesta terça-feira (16). Eles eram procurados pela Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH), chefiada pelo delegado Cledson Nascimento, que já possuía mandados de prisão contra ambos.
Os dois foram encaminhados à Cadeia Pública de Avaí, onde permanecem à disposição da Justiça, aguardando a conclusão das investigações.
A vítima
A vítima fatal, o jovem Mateus Campache de Oliveira Galvão, de 19 anos, foi baleado e também sofreu diversos chutes pelo corpo, principalmente na cabeça, enquanto estava caído na calçada. O rapaz estava com amigos e familiares no evento quando uma jovem cumprimentou seu primo com um beijo. Na sequência, teve início uma confusão em via pública que resultou em agressões e disparos de arma de fogo, conforme consta do primeiro boletim de ocorrência registrado.
Segundo baleado
O outro baleado, de 21 anos, irmão de um dos indiciados e amigo do outro, foi atingido na cabeça durante a briga com Mateus, na disputa pela posse da arma. Ele permanece internado em uma unidade de saúde de Bauru, com lesão cerebral, informou a Polícia Civil.
A investigação
Segundo o delegado Cledson Nascimento, a equipe de investigação obteve acesso a vídeos que demonstram a extrema brutalidade do espancamento a que Mateus foi submetido, além de ter sido alvejado por disparo. Conforme o laudo necroscópico, a causa da morte foi determinada pelas violentas agressões físicas sofridas pela vítima.
“Apurou-se que houve uma confusão após um primo de Mateus, menor de idade, cumprimentar com um beijo uma suposta namorada de um dos autores, o que fez com que amigos dos envolvidos também passassem a participar da briga, entre eles Mateus Campache de Oliveira Galvão”, explicou Cledson Nascimento.
Ainda de acordo com o delegado, Mateus teria entrado em luta corporal com um dos envolvidos, que estava armado e passou a correr atrás da vítima, efetuando um disparo de arma de fogo que atingiu a lateral do abdômen de Mateus.
“Em seguida, em um momento que as câmeras não captaram, esse envolvido foi baleado, muito provavelmente pela própria arma, após Mateus conseguir retirá-la de suas mãos, efetuando um disparo que o atingiu no crânio”, acrescentou o delegado.
Na sequência, segundo Cledson, Mateus seguiu pela via pública, já com andar cambaleante, até ser cercado e violentamente agredido pelos indiciados.
O delegado destacou ainda que, em um dos vídeos, é possível ver um dos presos com a arma de fogo em mãos, desferindo inúmeras coronhadas na cabeça da vítima.
“No dia seguinte aos fatos, a equipe da Delegacia de Homicídios localizou, no Jardim Vitória, o veículo utilizado na fuga dos autores. O automóvel foi apreendido para exames periciais, sendo localizado em seu interior um projétil íntegro de calibre .22”, finalizou Cledson Nascimento.