A Câmara Municipal de Bauru aprovou, após intensos debates, o Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo que autoriza o município a contratar operações de crédito com a Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo. A votação ocorreu durante a 46ª e última Sessão Ordinária do ano, iniciada na segunda-feira (15) e concluída nesta quarta-feira (17), após sucessivas suspensões dos trabalhos e muita contestação. Sobre o momento mais tenso da sessão, leia no link https://sampi.net.br/bauru/noticias/2949610/politica/2025/12/vereadores-deixam-sessao-e-acusam-mesa-da-camara-que-se-defende

O projeto permite à Prefeitura de Bauru contratar até R$ 111 milhões em empréstimos, com garantia de receitas, é destinado a investimentos em infraestrutura urbana e saneamento, incluindo obras de recapeamento e pavimentação asfáltica. A matéria foi aprovada em primeira e segunda discussões, com placar final de 11 votos favoráveis e três contrários.

Apesar de ter recebido parecer favorável das Comissões de Constituição, Justiça e Legislação; Economia, Finanças e Orçamento; e Obras, Serviços Públicos, Habitação e Transportes, o projeto enfrentou questionamentos amplos regimentais durante a tramitação. Parlamentares de oposição levantaram críticas à ausência de análise prévia da Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, o que motivou pedidos de vista, suspensões da sessão e manifestação da Procuradoria Jurídica da Casa.