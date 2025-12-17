Os vereadores Estela Almagro (PT), Luiz Eduardo Borgo (Novo) e José Roberto Segalla (União) deixaram a sessão da Câmara Municipal de Bauru iniciada na manhã desta quarta-feira (17). Em vídeo nas redes sociais, eles manifestam publicamente críticas contundentes à atuação recente da Mesa Diretora da Casa, alegando que o Poder Legislativo está abrindo mão de sua função constitucional de fiscalizar e legislar para atuar como mero homologador de decisões do Poder Executivo.

Em nota conjunta, os parlamentares recorreram a uma célebre citação do jurista Rui Barbosa para ilustrar o que classificam como um cenário de enfraquecimento institucional e desrespeito à função do Parlamento. Para eles, a postura adotada pelo comando da Câmara compromete o equilíbrio entre os poderes e fere princípios básicos da democracia.

Segundo os vereadores, o Legislativo estaria “rasgando sua atribuição de poder” ao deixar de exercer o papel de fiscalização e debate, transformando-se, nas palavras do grupo, em um “cartório do Executivo”. A situação, afirmam, representa uma grave afronta ao interesse público dos bauruenses.