Uma mulher de 48 anos foi presa por policiais civis de Arealva e Iacanga, nesta segunda-feira (15), por armazenar e vender ilegalmente o medicamento injetável com princípio ativo tirzepatida, conhecido como Mounjaro, usado principalmente como emagrecedor. O produto é liberado pela Anvisa para comércio em farmácias. A suspeita, por sua vez, não contava com licença da Vigilância Sanitária para venda, mas divulgava o produto em sua conta no Instagram e no WhatsApp.
A medicação era estocada e comercializada em uma casa no distrito de Jacuba, em Arealva (a 41 quilômetros de Bauru). De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil, chefiada pelo delegado Roberto Cabral Medeiros, investigava o caso, porque a própria mulher conseguiu grande engajamento em suas publicações, visualizadas por moradores de ambos os municípios.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no comércio, onde os policiais civis de Arealva e Iacanga localizaram cinco caixas de Mounjaro de 15 mg/0,5 ml, sendo quatro intactas, com quatro ampolas cada, e uma caixa com três frascos já consumidos, além de duas caixas de seringas, com 100 unidades cada. Também foram apreendidos produtos naturais supostamente pirateados para perda de peso, com datas vencidas, além do aparelho celular da suspeita.
Ela responderá por crimes cujas penas, se somadas, podem chegar a 10 a 15 anos de prisão, em caso de condenação. A mulher foi encaminhada à Cadeia de Avaí e permanece à disposição da Justiça.