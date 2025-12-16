Cinco investigados de integrar uma facção criminosa com atuação no Estado de São Paulo foram mortos em Bauru, Garça e Tupã, na manhã desta terça-feira (16), durante confrontos com a Polícia Militar (PM) na “Operação Disneylândia”, de combate ao crime organizado, desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público (MP-SP), com apoio da PM. Em Bauru, morreram alvejados em intervenção militar da Força Tática do 4.º Batalhão de Caçadores um homem de 31 anos e a companheira dele, de 37, na rua de terra Expedito Mendes da Silva, no lote 67 do assentamento Aliança, na região da Quinta da Bela Olinda. A PM estava de posse de mandado de prisão para ambos.

Segundo a Polícia Civil, mais duas pessoas investigadas foram mortas na mesmas circunstâncias em Garça e uma em Tupã.

Bauru

Conforme o JCNET vem noticiando, a operação resultou também na prisão de dois homens e uma mulher pelo 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), em diferentes endereços de Bauru. Uma destas prisões foi em flagrante. Um dos investigados é suspeito de tráfico de drogas e, com ele, o Baep apreendeu 56 tijolos de maconha do tipo “dry”, uma versão mais potente da droga.