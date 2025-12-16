Cinco investigados de integrar uma facção criminosa com atuação no Estado de São Paulo foram mortos em Bauru, Garça e Tupã, na manhã desta terça-feira (16), em confronto com a Polícia Militar (PM), durante a “Operação Disneylândia”, realizada para combater o crime organizado e desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público (MP-SP), segundo informou a corporação.

Em Bauru, um homem de 31 anos e a companheira dele, de 37 morreram alvejados em intervenção militar da Força Tática do 4.º Batalhão de Caçadores, na rua de terra Expedito Mendes da Silva, no lote 67 do assentamento Aliança, na região da Quinta da Bela Olinda. Na oportunidade, a ação cumpriria mandado de prisão em desfavor de ambos.

Segundo a Polícia Civil, mais duas pessoas investigadas foram mortas nas mesmas circunstâncias em Garça e uma em Tupã.

Bauru