Cinco investigados de integrar uma facção criminosa com atuação no Estado de São Paulo foram mortos em Bauru, Garça e Tupã, na manhã desta terça-feira (16), em confronto com a Polícia Militar (PM), durante a “Operação Disneylândia”, realizada para combater o crime organizado e desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público (MP-SP), segundo informou a corporação.
Em Bauru, um homem de 31 anos e a companheira dele, de 37 morreram alvejados em intervenção militar da Força Tática do 4.º Batalhão de Caçadores, na rua de terra Expedito Mendes da Silva, no lote 67 do assentamento Aliança, na região da Quinta da Bela Olinda. Na oportunidade, a ação cumpriria mandado de prisão em desfavor de ambos.
Segundo a Polícia Civil, mais duas pessoas investigadas foram mortas nas mesmas circunstâncias em Garça e uma em Tupã.
Bauru
Conforme o JCNET noticiou, a operação resultou também na prisão de dois homens e uma mulher pelo 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), em diferentes endereços de Bauru. Uma destas prisões foi em flagrante. Um dos investigados é suspeito de tráfico de drogas e, com ele, o Baep apreendeu 56 tijolos de maconha do tipo “dry”, uma versão mais potente da droga.
O boletim de ocorrência foi registrado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH). O trio foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. A Operação acontece simultaneamente em diferentes cidades do Estado de São Paulo. O balanço total ainda não foi divulgado pelo Gaeco e pela PM.
Na região
Segundo informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP), após investigações que apontaram a atuação do grupo criminoso na região, a Justiça expediu mandados de busca, apreensão e prisão em endereços ligados aos investigados. Durante o cumprimento das ordens judiciais em Garça, os agentes apreenderam duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre .380 e uma pistola calibre 9 mm.
Na cidade de Tupã, além do cumprimento de mandados, foram apreendidas duas armas de fogo e cerca de dois quilos de cocaína.
Em Vera Cruz houve a apreensão de quatro tijolos de maconha e a prisão em flagrante de um dos alvos da investigação. Em Águas de Santa Bárbara, foram apreendidos aproximadamente mil pinos de cocaína. Uma pessoa foi presa em flagrante.
Funções administrativas
Segundo as informações da SSP, os investigados exerciam funções administrativas dentro da estrutura do crime organizado, sendo responsáveis por atividades de apoio à gestão, logística e sustentação das ações criminosas.